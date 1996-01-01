Приморцы стали больше доверять банкам

Денежные доходы населения Приморья за январь-август 2006 г. увеличились на 15% и составили порядка 132 млрд руб. При этом каждый работающий житель края ежемесячно зарабатывает более 8 тыс. руб.

Эти официальные показатели, предоставленные Приморскстатом, свидетельствуют о стабильном росте доходов населения. По оценкам специалистов, средний показатель остатка вкладов в различных банках на одного работающего жителя края составил порядка 15 тыс. руб. В связи с увеличением доходов населения и динамикой в стабилизации уровня жизни в последнее время отмечается повышенный спрос населения на финансовые услуги. Поэтому расширение сферы обслуживания физических лиц становится одним из наиболее активных направлений развития банков.

Как сообщили в отделе маркетинга Примтеркомбанка, учреждение стремится предложить сбалансированную линейку услуг. Это и выгодное размещение вкладов, процентные ставки по которым достигают 12% годовых и услуги систем переводов без открытия счета Western Union и Contact., и операции по обмену валют, и обслуживание пластиковых карт.

Успешной работе с населением способствует и удачное расположение Примтеркомбанка - в центре Владивостока, по ул. Адм. Фокина, 25.