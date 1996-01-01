Экономическое образование отмечает юбилей

29 сентября Экономический институт ДВГТУ отметил юбилей. Именно с открытия этого института началась история подготовки управленческих кадров на Дальнем Востоке.

В сентябре 1991 г. 50 студентов-первокурсников начали обучение по новой для региона специальности - "Менеджмент". На следующий год к ним прибавились будущие управленцы и социологи, в 1995 г. открылись специальности "Информационные системы в экономике" и "Связи с общественностью". Сегодня Институт экономики и управления ДВГТУ включает в себя два факультета (экономики и менеджмента и социальных технологий), семь выпускающих кафедр, которые ведут подготовку по 11 специальностям. Всего на факультетах Института обучаются 1600 студентов, работают 98 преподавателей, включая 9 докторов и 49 кандидатов наук.

"Набором первых 50 первокурсников на специальность "менеджмент" было положено начало подготовки на Дальнем Востоке специалистов управленческого профиля для предприятий и организаций всех отраслей хозяйственного комплекса и органов государственного управления Дальневосточного региона, - говорит директор Института экономики и управления ДВГТУ, заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор Евгений ГНЕЗДИЛОВ. - Ныне уже 1640 наших выпускников успешно работают не только на востоке России, но и в центральной и западной части нашего Отечества, в частных компаниях США, Канады, Японии, Австралии, Франции. Многие наши выпускники сумели построить свой успешный бизнес, в том числе и российского масштаба, возглавляют производственные и холдинговые компании, вошедшие в число крупнейших компаний России. За 15 лет пройден большой путь становления и развития управленческого образования на Дальнем Востоке. Хочется надеяться, что впереди будет еще много дел и славных достижений у коллектива, а наши выпускники будут покорять все новые и новые рубежи".

Поздравить с юбилеем Институт экономики и управления ДВГТУ пришли представители государственных учреждений, банков, предприятий и организаций Дальнего Востока. Сотрудники Института были отмечены почетными грамотами и дипломами от Министерства образования, администрации Приморского края, Законодательного собрания края, администрации г. Владивостока.

На праздник альма-матер собрались и многочисленные выпускники. Бывшие студенты института - сегодняшние руководители крупных компаний говорили слова благодарности своим учителям. Не обошлось, конечно, без подарков, которые были вручены любимым преподавателям. Но разовыми подарками дело не ограничилось. Например, компания "Синергия", топ-менеджмент которой практически полностью состоит из выпускников Института экономики и управления ДВГТУ, решила наладить с альма-матер долгосрочное сотрудничество.

"Ядро компании "Синергия" на сегодняшний день составляют выпускники Института экономики и управления ДВГТУ. В благодарность нашей альма-матер и для поддержки лучших, подающих надежды студентов мы решили учредить стипендию, которая будет выдаваться пяти студентам, достигшим выдающихся успехов в учебе, - сказал генеральный директор компании "Синергия" Александр МЕЧЕТИН, вручая положение о стипендии директору Института экономики и управления ДВГТУ Евгению Гнездилову. - Мы живем в XXI веке, веке глобализации и инновации. И знания, полученные в вузе, - это стартовый капитал, который позволяет уверенно шагать по жизни, созидать, добиваться успеха. Поэтому мы считаем своим долгом поддержать успешных студентов, которые каждодневным трудом зарабатывают свой основной капитал - знания. С этого года 5 лучших студентов института будут ежемесячно получать именную стипендию "Синергия" в размере 3 тыс. руб. Кроме этого, мы решили поддержать не только студентов, но и молодых преподавателей. Наша компания также учредила ежегодный грант, который будет выдаваться молодым преподавателям за успехи в научной деятельности".

Делая акцент на поддержке молодых и перспективых, компания "Синергия" не забыла и о своих любимых преподавателях, которые когда-то учили будущих управленцев. Им от компании были вручены ценные призы - телевизоры и ноутбуки.

"Я глубоко убежден в том, что нет ничего лучше радости человеческого общения, - сказал в ответном слове выпускникам Евгений Гнездилов. - Мы рады приветствовать наших выпускников, мы гордимся, что они успешны и при этом не забывают родной университет. Я понимаю, что все они занятые люди, но я надеюсь, что наша традиция - встречаться каждые пять лет - останется в силе еще долгие годы. И с каждым годом в этом зале будет собираться все больше успешных и состоявшихся людей".