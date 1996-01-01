Социальная работа - профессия ХХI века

В ходе экономических реформ, ведущих к стабилизации общества, мы то и дело сталкиваемся с проблемами социальной сферы. В связи с этим возникает потребность в специалистах, умеющих быстро и качественно решать социальные проблемы, используя для этого новые технологии.

В современном мире профессия социального работника стала неотъемлемой частью общественной жизни. Без деятельности специалистов данного профиля не обходятся ни обеспечение социальной политики государства, ни реализация региональных социальных программ, ни помощь конкретному человеку.

Специальность "Социальная работа" для России в целом является сравнительно новой. Но она уже зарекомендовала себя как необходимое звено социального благополучия населения. Помимо этого социальная работа предоставляет огромный потенциал для реализации творческой активности в сфере благотворительной деятельности, лучшие традиции которой сегодня только начинают возрождаться.

- Как профессиональная деятельность социальная работа в России начала формироваться в начале 90-х. А уже в 1992 г. наш университет первым на Дальнем Востоке начал подготовку специалистов по этому профилю, - рассказывает заведующая кафедрой социологии и социальной работы Дальневосточного Государственного Технического Университета (ДВГТУ), кандидат исторических наук Ирина КУЗИНА. - Существует обыденное мнение, что специалист по социальной работе - профессия трудоемкая и низко оплачиваемая.

Социальный работник для большинства наших граждан - это человек, чья работа связана с уходом за пожилыми людьми, неблагополучными семьями и бездомными детьми. Отчасти это так, но лишь отчасти. Сегодня социальная работа - это комплексная специальность. Наши выпускники получают качественное университетское образование, позволяющее работать в государственных и негосударственных учреждениях социальной защиты населения, труда и занятости, образования, культуры, здравоохранения, юстиции, органов внутренних дел, обороны, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Они востребованы в сфере управления персоналом и кадрового менеджмента. В основе специальности лежит достаточно сильная теоретическая база, что позволяет нашим специалистам заниматься научно-исследовательской работой по социологическим направлениям.

В Институте экономики и управления ДВГТУ активно работает Диссертационный совет по социологии, где аспиранты кафедры и соискатели из других вузов города и края могут подготовить и защитить кандидатскую диссертацию. Специальность "Социальная работа" привлекает людей с гуманистической и социальной творческой направленностью. Студентов, остановивших на ней свой выбор, объединяет не только стремление получить достойную профессию и реализовать свой личностный потенциал, но и искреннее желание сделать мир лучше, внести свой вклад в развитие общества.

Этому способствует сам образовательный процесс, в структуре которого большое количество дисциплин, так или иначе связанных с социологией, психологией и педагогикой. Процесс обучения включает в себя не только теоретическую подготовку, но и овладение навыками практической работы. Различные виды производственной практики - ознакомительная, учебная, социально-педагогическая, социологическая, преддипломная, выступают средством формирования у студентов умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в области социальной работы, а также предоставляют возможность для непосредственного общения с различными группами населения.

Базами практики выступают такие учреждения и организации, как Департамент социальной защиты населения администрации края, Краевая служба занятости населения, Управление по делам миграции Приморского края, Управление по исполнению программ по поддержке населения г. Владивостока. Нередко студенты, зарекомендовавшие себя как высококвалифицированные специалисты, получают от руководства базового учреждения предложение о трудоустройстве. Наши выпускники работают в краевом и городском управлении социальной защиты, отделах по реализации программ по поддержке населения, отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения, образования, правоохранительных органах, общественных и благотворительных организациях.

- Профессию социального работника для себя я ставлю в один ряд с такими профессиями, как врач или учитель, - говорит выпускница ДВГТУ по специальности "Социальная работа", ныне сотрудник администрации г. Владивостока Елена ЗВАРЫКИНА. - Как мне кажется, главное, чему нас научили, и что я более всего ценю в своей специальности, это умение понимать потребности людей и находить оптимальные возможности решения их проблем.

29 сентября Институт экономики и управления ДВГТУ, в составе которого находится кафедра социологии и социальной работы, празднует свой пятнадцатилетний юбилей. Администрации университета, института и кафедры будут рады видеть своих выпускников на торжественных мероприятих по случаю юбилея, которые пройдут в Культурном Центре ДВГТУ (Пушкинский театр) в 15 часов.