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Важнее всего погода в... банке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Точнее, в Сбербанке России. Крупнейшее российское финансово-кредитное учреждение объявило о снижении ставок на потребительские кредиты.

Приходится признать, что при несомненном культурном регрессе общий уровень экономической грамотности у нас в стране, безусловно, вырос. Учиться, что называется, жизнь заставила. Теперь никого уже не смущают такие слова, как "акция", "дивиденды", "бизнес-план". Народ освоил не только экономические термины, но и экономическое мышление. То есть научился увязывать заявления правительственных чиновников с реалиями своего существования.

Теперь едва ли общероссийское ликование вызовут сообщения о "росте благосостояния" и "укреплении экономики", если они не будут сопровождаться подвижками в реальном секторе. Зато со всем возможным вниманием отслеживается поведение банков. Люди давно убедились в том, что этот "барометр" предсказывает экономическую погоду с точностью, которой мог бы позавидовать Росгидромет.

Как свидетельствует статистика, доля валютных кредитов в 2004-2006 гг. держалась на уровне 15%. А вот валютные депозиты все больше теряли популярность. Если в начале 2004 г. на них приходилось около 30,6% вкладов, то на начало 2006 г. - чуть более 24%. А за пять месяцев текущего года показатель снизился уже до 21,9%.

- Рынок все больше осознает, что рубль будет укрепляться, - делает вывод главный экономист Deutsche UFG Ярослав ЛИСОВОЛИК.

И уж коли сверхосторожный Сбербанк решил снизить ставки чуть ли не по всей кредитной линейке, то это значит, что в стране действительно наблюдается и снижение инфляции, и стабилизация валюты, и укрепление экономики. Причем новая кредитная политика стала вторым шагом. Первым было повышение доходности вкладов. Она выросла от 0,25% до 2,25% по разным депозитам в зависимости от срока.

Ну а теперь дело дошло и до кредитов. С 14 августа ставка "Кредита на недвижимость" в рублях - от 13 до 15%, в долларах и евро - от 13,5 до 15,5%. В тех же рамках будет работать и "Ипотечный кредит", в том числе кредит "Молодая семья". "Ипотечный+" еще более доступен - в рублях от 12,8 до 14,8%, после оформления ипотеки недвижимости - от 11,8 до 12,8%.

Популярный у клиентов Сбербанка кредит на неотложные нужды стал "весить" в рублях от 15 до 17% и на 0,5% больше в валюте. "Корпоративный" - от 11,5 до 13%. Такая же ставка и у "Автокредита". Правда, при покупке подержанного автомобиля она немного выше - от 12 до 13,5%. Чуть дороже "Товарный кредит": в рублях от 15 до 17%, в долларах и евро - от 15,5 до 17,5%.

15% будут брать за "Доверительный кредит", "Кредит под залог мерных слитков драгоценных металлов", "Под залог ценных бумаг". От 15 до 17% - за "Единовременный" и "Возобновляемый" кредиты. 17% - за "Образовательный кредит" и "Народный телефон". По мнению руководства Сбербанка, эти меры сделают предоставляемые им кредитные программы более привлекательными и желанными для широких кругов населения страны.

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