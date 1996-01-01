Скажи проводам "нет"

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В начале лета национальный проект беспроводного широкополосного доступа в Интернет "Энфорта" пришел во Владивосток. Теперь бизнес-пользователи столицы Приморья могут воспользоваться всеми преимуществами работы в беспроводной сети компании "Энфорта".
О проекте "Энфорта" "ЗР" рассказала коммерческий директор филиала "Энфорта" во Владивостоке Татьяна СУСЛЕНКОВА.
- Наша беспроводная сеть начиналась с пилотных проектов в Новосибирске и Рязани два года назад. Успех превзошел все ожидания, и "Энфорта" начала свою экспансию в другие регионы и города. Сейчас "Энфорта" оказывает услуги беспроводного доступа в 15 городах Сибири, Урала и Дальнего Востока и везде зарекомендовала себя как надежного и высокотехнологичного оператора связи, которому доверяют решение своих телекоммуникационных проблем серьезные клиенты. Сегодня "Энфорта" - крупнейший региональный оператор беспроводных услуг связи.
- Как проекту "Энфорта" удалось достичь столь впечатляющих результатов за такой короткий срок?
- Нам удалось найти свободную нишу на рынке услуг связи, поэтому нам не приходится тратить свое время и свои ресурсы на конкурентную борьбу. Мы уверенно движемся к поставленной нами цели: стать ведущим национальным оператором беспроводного широкополосного доступа, предоставляющим полный комплекс современных услуг связи, необходимых для эффективного ведения бизнеса.
Беспроводная сеть "Энфорта" основана на новейшем стандарте WiMAX и лишена всех недостатков, свойственных уже привычным проводным технологиям. Наша сеть позволяет передавать данные с высокой скоростью на большие расстояния, ведь WiMAX обеспечивает скорость обмена данными до 10 Мбит/с, а радиус действия одной базовой станции - порядка 20 км. Более того, WiMAX предлагает целый ряд преимуществ организации связи для бизнеса: доступность практически в любом месте, высокую степень защиты канала, возможность предоставления качественной телефонной связи, масштабируемость, простоту переноса услуг в новый офис.
- Каким компаниям в первую очередь будет интересно предложение "Энфорта"?
- Услуги "Энфорта" ориентированы, прежде всего, на растущие и развивающиеся компании малого и среднего бизнеса, которые испытывают потребность в доступе к информационным ресурсам в любом месте и в любое время. Для них "Энфорта" предлагает полный набор услуг для организации связи в офисе: высокоскоростной доступ в Интернет, качественную телефонную связь, объединение офисов и торговых точек клиента в единую защищенную сеть, системную интеграцию.
Скоростной беспроводной доступ в Интернет от "Энфорты" позволяет почти мгновенно скачивать файлы больших размеров, передавать аудио- и видеоданные, организовывать видеоконференции и видеонаблюдение в режиме онлайн. "Энфорта" предлагает большой выбор тарифных планов, так что любой клиент сможет подобрать оптимальный для себя. По нашим наблюдениям компании среднего масштаба, как правило, тратят на доступ в Интернет $400-800. Наши безлимитные тарифы позволяют снизить эти расходы в 2-3 раза.
Важно, что клиенту не нужно специальных технических знаний и навыков - услуги предоставляются "под ключ". А срок от звонка в наш офис до подключения к нашей сети не превышает четыре дня.
- Рекламные обещания всегда выглядят заманчиво. А после подключения зачастую начинаются проблемы - нестабильная работа, сложности с технической поддержкой...
- Мы обеспечиваем высокое качество и надежность нашей сети. Среднемесячная доступность услуг "Энфорта" составляет 99,9%, срок восстановления сервиса у клиента - не более 4 часов. Такие высокие показатели достигаются благодаря применению современных беспроводных технологий и внимательному отношению к клиенту со стороны каждого сотрудника нашей компании. Кроме того, мы обеспечивает круглосуточную техническую поддержку наших клиентов.
ДосьеПроект "Энфорта" основан в октябре 2003 г. с целью предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет в регионах России на базе беспроводного стандарта WiMax и других прогрессивных технологий.
Планы Энфорта по строительству первой национальной беспроводной сети передачи данных подкреплены полученными инвестициями от крупнейшего в мире торгово-инвестиционной компании Sumitomo Corporation и фонда Baring Vostok Capital Partners.
По последним данным исследования аналитического агентства IKS-Consulting, в 2006 году Энфорта вошла в тройку лидеров российских операторов широкополосного беспроводного доступа.
Узнайте больше на сайте www.enforta.ru, позвонив по телефону (4232) 44-70-30 или написав по e-mail: info@vlad.enforta.com, или в нашем офисе по адресу: г. Владивосток, ул. Стрелочная, 3.
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