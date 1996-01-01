Строим красивый город

Покупая или строя свой дом, трудно угнаться за модой. Галстуки, платья, костюмы, ну, с натяжкой - машины, с этим как-то проще. Здесь совсем другие затраты. Но не так мы еще богаты, чтобы менять дома "как перчатки". Тем не менее из "духа соперничества" что ли хочется, чтобы по внешнему виду дома всем было понятно, кто "первый парень на деревне".

Мода нами помыкает до безобразия. Еще совсем недавно все рвались в город, в дома- муравейники. Заколачивали дома в деревни и переселялись - хоть в общагу, но в "каменные палаты". Теперь же наоборот - многие желают жить в деревне, на чистом воздухе, с приятными соседями и в красивом доме. Однако - не сильно отрываясь от города, где у многих остаются работа, учеба, друзья и пр. любимые люди.

Пригород большого города становится все более желанным местом проживания горожан. Это поветрие затронуло и Владивосток. Кто-то еще в преддверии наступающей "деревенской" моды в 90-х уже отсроил себе особнячок или же коттедж где-нибудь на Седанке или Санаторной, другие осваивали более отдаленные районы - строились на Весенней или же Черной речке. Индивидуальные застройщики объединялись в ТИЗы (товарищества), которые вроде бы должны были способствовать комплексной застройке выделенных им территорий.

К сожалению, как считают архитекторы, "товарищеская застройка" привела к "полному шанхаю". Строили вразнобой. В зависимости от средств и своего "ХУДОжественного" вкуса. Поэтому рядом с настоящим дворцом порой соседствуют жалкие "скворечники". Да и внешний вид этой застройки показывает порой безвкусицу, отсутствие общего стиля. И многое в этом ералаше исправить зачастую невозможно.

Совсем другое дело, когда, как это и принято в большинстве цивилизованных западных стран, "городская деревня" строится, или строилась, по единому проекту и лишь одной инвестиционно-строительной компанией. В этом случае "лицо деревни", безусловно, выигрывает, потому что дома в ней приобретают люди, которым они принципиально понравились и которым приглянулось само местечко, где они расположены. Которые не думают о том, чтобы после постройки дома все переделать, а желают вселиться "на все готовое" и построенное под их вкус и нормально жить. Без каких-либо революционных перестроек! При таком менталитете новоселов внешний вид деревни имеет прекрасные шансы сохранить выбранный архитектором-художником стиль и ее общий комфорт на очень высоком уровне.

Первым таким опытом комплексного строительства во Владивостоке стала "корейская деревня" в районе Океанской, введенная еще в 2000 г. Это действительно уникальное место, где хочется жить. Затем были отдельные попытки что-то подобное повторить в пригородах Владивостока. Однако неудачно. И все же спустя почти шесть лет новое качество "деревни" возвращается. В районе 28 км завершается строительство еще одной такой деревни, где застройка представляет собой общий замысел архитектора, воплощаемый сегодня единым подрядчиком. В ней в рамках общего стилевого решения для устройства фасадов применен светлый виниловый сайдинг. Уже этим новые "деревенские" районы Владивостока сильно отличаются от других.

Перспективными планами развития Владивостока предусматривается опережающее развитие индивидуально-частного строительства жилья. Оно дешевле и для конкретных семей быстрее решает "квартирный вопрос" - всего за каких-то полгода-год. То есть в ближайшее время малоэтажное строительство в городе может резко пойти в рост. И тогда очень важно, чтобы новые деревни, каждая из них, имели бы свое стилевое решение фасадов. И это выбор может быть принят, например, в пользу японских фиброцементных панелей компании "Nichiha".

Первый такой опыт при строительстве отдельных коттеджей во Владивостоке уже есть, хотя этот строительный материл, можно сказать, у нас только появился. Фиброцементная плита, изготавливаемая на 90% из цемента и на 10% из волокнистых негниющих материалов и др. заполнителей, изобретена в Австрии в 1900 г. За более чем вековую историю материал хорошо себя проявил и сегодня очень широко применяется за рубежом. При этом в зарубежных аналогах в качестве фибры в плите применяются стеклянные и синтетические волокна, в отличие от асбеста в большинстве такого рода продукции отечественных заводов.

Фиброцементные панели компании "Nichiha" - исключительно японского производителя из самой Японии и с проверенным же японским качеством, соответствующим промышленному стандарту JIS 5422, принятому в этой стране.

Что особенно ценно, при общем архитектурном замысле и стиле новой "деревни" применение этого материала может быть очень индивидуально в отношении каждого ее дома. Фирменный каталог сегодня предлагает более 1000 вариантов лицевой поверхности плит - по цвету, оттенкам, текстурным решениям и пр. Вероятно, эта особенность может быть использована и при реконструкции каких-то типовых улиц приморских сел, когда они станут больше внимания уделять своей внешности.

Панели "Nichiha" можно применять как при обычной облицовке фасадов каменных домов, так и для устройства вентилируемых фасадов в комплексе решений при строительстве "теплого дома". Они отвечают самым строгим санитарным и экологическим требованиям.

Основа плиты гарантированно может служить полный срок дома - около 80 лет, а ее декоративное покрытие сохраняет свои основные свойства в течение 15-20 лет, имеет хорошую сопротивляемость ультрафиолету, успешно противостоит самым экстремальным проявлениям дальневосточного климата. Японский опыт показал, что эти панели в системах вентилируемых фасадов выдерживают землетрясения силой в 7 баллов, а это как раз тот уровень, на который надо ориентироваться при строительстве нового жилья во Владивостоке. Кроме того, этот материал абсолютно пожаробезопасен, устойчив ко всем видам загрязнений, легко убирается и моется в эксплуатации.

Компании ТСК "Секвойя" представляет панели "Nichiha" в Приморье и решает все вопросы по их применению в комплексе, ведет полное сопровождение заказа, в который входят: консультирование, создание дизайн-проекта и сметы, доставка материалов, монтаж фасадных систем и декора внутренних помещений, выполнение гарантийных обязательств.

Консультации о панелях "Nichiha" специалисты ТСК "Секвойя" проводят по адресу: г. Владивосток, ул. 13-я Рабочая,12, тел./факс: (4232) 26-72-01, 43-56-02, 26-88-64, 20-99-76. E-mail: s-pro@list.ru Сайт: www.seg-pro.ru