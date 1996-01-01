Контролирующие органы проверили компанию "Ратимир"

Большинство производственных предприятий не очень любят визиты контролирующих органов. Это и понятно - дотошные проверяющие всегда найдут какой-нибудь изъян в организации работы. Но есть компании, которые специально проводят экскурсии на свои предприятия.

Компания "Ратимир", одна из первых в регионе, пригласила на свой завод на 28-м километре делегацию из представителей контролирующих органов. Сотрудники Роспотребнадзора, Приморского центра сертификации и метрологии, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" проинспектировали предприятие и остались довольны результатами.

Предприятию действительно есть что показать. Новый завод, отстроенный практически с нуля и запущенный в строй три года назад, представляет собой предприятие европейского уровня. Все три этажа производственных помещений оснащены передовым европейским и российским оборудованием. Вход в каждое производственное помещение оборудован санпропускниками и дезбарьерами. В производственных помещениях - стерильная чистота.

Стоит отметить, что соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил на заводе уделяется особое внимание. Действует пропускная система, сотрудникам выдаются санитарные комплекты одежды, в цехах установлен гигиенический масочный режим. В производственных цехах ежедневно проводится санитарная обработка, текущая дезинфекция, регулярно, согласно санитарно-ветеринарным правилам, проводится профилактическая дезинфекция. На завод просто так не попадешь, все должны пройти через санитарный пропускник, причем не только сотрудники, но и въезжающий на территорию завода транспорт, вносимая тара. В помещениях работают по графику бактерицидные лампы.

Началась экскурсия с посещения отделения дефростации и цеха обвалки, в котором происходит разделка сырья.

- Мясо говядина, свинина, птицы поступает к нам из Бразилии, Аргентины, США, Канады, Австралии, Голландии, Дании, - рассказал производственный директор компании "Ратимир" Владимир ФИЛЬ. - Прежде чем попасть на предприятие, все сырье проходит жесткий многоступенчатый контроль в лаборатории Государственного ветеринарного надзора. Необходимо отметить, что компания "Ратимир" не использует генетически-модифицированные ингредиенты при производстве продукции. Этот факт отметили независимые эксперты "Гринпис России": "Ратимир" - единственная мясоперерабатывающая компания Приморского края, занесенная в "зеленый" список этой организации".

Затем представителям контролирующих органов показали "сердце" производства - колбасный цех и отделение термообработки, где установлено самое современное универсальное оборудование, позволяющее производить вареные и полукопченые колбасы, а также сыровяленую продукцию.

Дальше представители проверяющих органов отправились в лабораторию, где смогли убедиться в том, что все сырье, а также готовая продукция проходит жесткий контроль в физико-химической и микробиологической лабораториях предприятия, которые аттестованы Центром стандартизации и метрологии.

- Даже если у нас есть небольшие сомнения по качеству сырья, мы незамедлительно отправляем его обратно поставщикам. Но с каждым годом таких проблем становится меньше - мы работаем с проверенными поставщиками, которые заготавливают сырье специально для нас. Кроме этого, мы готовы работать не только на замороженном, но и на охлажденном сырье. У нас для этого все есть, а вот сырья такого в Приморье пока очень мало, - сетует Владимир Филь. В завершение экскурсии представители контролирующих органов собрались за круглым столом, чтобы обсудить увиденное.

Ведущий специалист Территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга АКИМЕНКО: "Раньше, еще в советские времена, многие предприятия устраивали подобные мероприятия. Потом это надолго ушло из практики. И очень приятно, что компания "Ратимир", первая из предприятий пищевой промышленности, решила пригласить представителей самых разных контролирующих организаций и показать им свое предприятие. Тем более что колбасной фабрике "Ратимир" действительно есть что показать. Это предприятие европейского уровня".

Ведущий инженер, эксперт по сертификации мясной и молочной продукции Приморского центра сертификации Наталья БАУМ: "Те предприятия, которые дорожат своим брендом, очень серьезно подходят к качеству своей продукции. "Ратимир" на сегодняшний день - ведущее предприятие отрасли, и они готовы показывать свои достижения. Мы плотно сотрудничаем с компанией "Ратимир" уже на протяжении нескольких лет. Примерно раз в год мы проводим инспекционный контроль соблюдения сертификационных условий, и к этому предприятию претензий нет. Более того, на сегодняшний день это единственное мясоперерабатывающее предприятие на Дальнем Востоке, которое проходит сертификацию по системе ХАССП. Эта система управления качеством пищевых продуктов направлена на профилактические меры в выпуске именно безопасной пищевой продукции. Система ХАССП позволяет предприятию усовершенствовать систему управления предприятием и качеством продукции; повысить качество и конкурентоспособность своей продукции; получить документально подтвержденную уверенность относительно безопасности продукции, повысить доверие потребителей к продукции и стабильности ее качества; открыть новые возможности по выходу на новые и расширению существующих рынков сбыта и т.д. Наша организация это только приветствует".

Начальник отдела сертификации пищевой и легкой промышленности Приморского центра сертификации Александр ФЕЙГИН после экскурсии отметил, что "такого идеального в санитарном плане предприятия в мясной отрасли он до сих пор не встречал", и пожелал предприятию дальнейшего совершенствования.

"Мы готовы устраивать подобные экскурсии не только для проверяющих органов, но и для всех потребителей, - говорит производственный директор ООО "Ратимир" Владимир Филь. - Например, к нам приезжают на экскурсии студенты, которым мы также показываем предприятие. Мы абсолютно открыты и для проверяющих органов, и для рядовых потребителей".