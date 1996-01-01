Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Контролирующие органы проверили компанию "Ратимир"
Большинство производственных предприятий не очень любят визиты контролирующих органов. Это и понятно - дотошные проверяющие всегда найдут какой-нибудь изъян в организации работы. Но есть компании, которые специально проводят экскурсии на свои предприятия.
Компания "Ратимир", одна из первых в регионе, пригласила на свой завод на 28-м километре делегацию из представителей контролирующих органов. Сотрудники Роспотребнадзора, Приморского центра сертификации и метрологии, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" проинспектировали предприятие и остались довольны результатами.
Предприятию действительно есть что показать. Новый завод, отстроенный практически с нуля и запущенный в строй три года назад, представляет собой предприятие европейского уровня. Все три этажа производственных помещений оснащены передовым европейским и российским оборудованием. Вход в каждое производственное помещение оборудован санпропускниками и дезбарьерами. В производственных помещениях - стерильная чистота.
Стоит отметить, что соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил на заводе уделяется особое внимание. Действует пропускная система, сотрудникам выдаются санитарные комплекты одежды, в цехах установлен гигиенический масочный режим. В производственных цехах ежедневно проводится санитарная обработка, текущая дезинфекция, регулярно, согласно санитарно-ветеринарным правилам, проводится профилактическая дезинфекция. На завод просто так не попадешь, все должны пройти через санитарный пропускник, причем не только сотрудники, но и въезжающий на территорию завода транспорт, вносимая тара. В помещениях работают по графику бактерицидные лампы.
Началась экскурсия с посещения отделения дефростации и цеха обвалки, в котором происходит разделка сырья.
- Мясо говядина, свинина, птицы поступает к нам из Бразилии, Аргентины, США, Канады, Австралии, Голландии, Дании, - рассказал производственный директор компании "Ратимир" Владимир ФИЛЬ. - Прежде чем попасть на предприятие, все сырье проходит жесткий многоступенчатый контроль в лаборатории Государственного ветеринарного надзора. Необходимо отметить, что компания "Ратимир" не использует генетически-модифицированные ингредиенты при производстве продукции. Этот факт отметили независимые эксперты "Гринпис России": "Ратимир" - единственная мясоперерабатывающая компания Приморского края, занесенная в "зеленый" список этой организации".
Затем представителям контролирующих органов показали "сердце" производства - колбасный цех и отделение термообработки, где установлено самое современное универсальное оборудование, позволяющее производить вареные и полукопченые колбасы, а также сыровяленую продукцию.
Дальше представители проверяющих органов отправились в лабораторию, где смогли убедиться в том, что все сырье, а также готовая продукция проходит жесткий контроль в физико-химической и микробиологической лабораториях предприятия, которые аттестованы Центром стандартизации и метрологии.
- Даже если у нас есть небольшие сомнения по качеству сырья, мы незамедлительно отправляем его обратно поставщикам. Но с каждым годом таких проблем становится меньше - мы работаем с проверенными поставщиками, которые заготавливают сырье специально для нас. Кроме этого, мы готовы работать не только на замороженном, но и на охлажденном сырье. У нас для этого все есть, а вот сырья такого в Приморье пока очень мало, - сетует Владимир Филь. В завершение экскурсии представители контролирующих органов собрались за круглым столом, чтобы обсудить увиденное.
Ведущий специалист Территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга АКИМЕНКО: "Раньше, еще в советские времена, многие предприятия устраивали подобные мероприятия. Потом это надолго ушло из практики. И очень приятно, что компания "Ратимир", первая из предприятий пищевой промышленности, решила пригласить представителей самых разных контролирующих организаций и показать им свое предприятие. Тем более что колбасной фабрике "Ратимир" действительно есть что показать. Это предприятие европейского уровня".
Ведущий инженер, эксперт по сертификации мясной и молочной продукции Приморского центра сертификации Наталья БАУМ: "Те предприятия, которые дорожат своим брендом, очень серьезно подходят к качеству своей продукции. "Ратимир" на сегодняшний день - ведущее предприятие отрасли, и они готовы показывать свои достижения. Мы плотно сотрудничаем с компанией "Ратимир" уже на протяжении нескольких лет. Примерно раз в год мы проводим инспекционный контроль соблюдения сертификационных условий, и к этому предприятию претензий нет. Более того, на сегодняшний день это единственное мясоперерабатывающее предприятие на Дальнем Востоке, которое проходит сертификацию по системе ХАССП. Эта система управления качеством пищевых продуктов направлена на профилактические меры в выпуске именно безопасной пищевой продукции. Система ХАССП позволяет предприятию усовершенствовать систему управления предприятием и качеством продукции; повысить качество и конкурентоспособность своей продукции; получить документально подтвержденную уверенность относительно безопасности продукции, повысить доверие потребителей к продукции и стабильности ее качества; открыть новые возможности по выходу на новые и расширению существующих рынков сбыта и т.д. Наша организация это только приветствует".
Начальник отдела сертификации пищевой и легкой промышленности Приморского центра сертификации Александр ФЕЙГИН после экскурсии отметил, что "такого идеального в санитарном плане предприятия в мясной отрасли он до сих пор не встречал", и пожелал предприятию дальнейшего совершенствования.
"Мы готовы устраивать подобные экскурсии не только для проверяющих органов, но и для всех потребителей, - говорит производственный директор ООО "Ратимир" Владимир Филь. - Например, к нам приезжают на экскурсии студенты, которым мы также показываем предприятие. Мы абсолютно открыты и для проверяющих органов, и для рядовых потребителей".
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо