В чем сила Внешторгбанка 24

20 сентября во Владивостоке открылся филиал Внешторгбанка 24. Открытие филиала стало заметным событием на банковском рынке региона. Корреспондент "ЗР" встретился с его управляющим Александром ВЯЛКОВЫМ.

- Александр Леонидович, в регионе успешно работают филиалы многих московских банков. Не считаете ли вы, что к моменту появления Внешторгбанка 24 рынок уже в значительной степени сформировался? Иными словами, за счет чего вы планируете занять свою долю рынка?

- Рынок предоставления банковских услуг достаточно емкий, чтобы каждый его участник смог занять определенную нишу. Поэтому, на мой взгляд, о переполненности рынка финансовых услуг в нашем регионе говорить преждевременно. В регионах потребность в качественных, высокотехнологичных банковских услугах очень высока. Что касается конкуренции, то, безусловно, она присутствует, и в этой связи важнейшей задачей является правильное позиционирование банка, четкое понимание рыночных тенденций, формирование четкой стратегии развития, первостепенных и долгосрочных задач. Также важно выделить для себя те сегменты рынка, где банк может предложить наиболее востребованные услуги и тем самым занять определенную долю рынка за счёт уникальных, отличных от конкурентов предложений и грамотного их продвижения.

- В чем вы видите конкурентные преимущества Внешторгбанка 24?

- В первую очередь в том, что наш банк - дочерняя кредитная организация одного из крупнейших банков страны - Внешторгбанка, основной акционер которого - государство. Банк начал работать чуть больше года назад, 1 августа 2005 г., и позиционируется как специализированный розничный банк. В этом еще одна наша сильная сторона. Подобная специализация дает нам ряд преимуществ - упрощение технологий, позволяющих ускорить процессы рассмотрения кредитных заявок и выдачи кредитов, широкая продуктовая линейка розничных продуктов, высокий уровень сервиса.

Ну, и конечно, на лидирующие позиции на рынке могут рассчитывать банки с широкой филиальной сетью. Развитие сети - одно из ключевых направлений деятельности банка на ближайшую перспективу. Но уже сейчас сеть Внешторгбанка 24 формируют более 150 филиалов и дополнительных офисов в Москве, Московской области и ключевых российских городах.

- Что включает в себя продуктовый ряд Внешторгбанка 24? Какие продукты и услуги вы бы отнесли к разряду ключевых?

- Запросы наших клиентов различны, и уверен, что у каждой услуги есть определенный адресат. Потребности наших потенциальных клиентов учитывались при разработке продуктового ряда. Две основные категории наших клиентов - физические лица и предприятия малого бизнеса.

Безусловно, один из наиболее востребованных продуктов - ипотечное кредитование. В этом сегменте мы, без преувеличения, одни из лидеров. Ипотечные программы на приобретение готового и строящегося жилья, как и программы кредитования малого бизнеса, нам передал "по наследству" Внешторгбанк, но в последнее время они были существенно модернизированы. Это касается удлинения сроков кредитования, упрощения процедуры рассмотрения заявок на выдачу кредита, коррекции процентных ставок. Все это позволило не откладывать решение пресловутого "квартирного вопроса" в долгий ящик, а заняться им уже сейчас.

Другой пользующийся спросом продукт - кредиты под залог имеющегося жилья, с помощью которых заемщик может получить достаточно большую сумму под невысокие проценты на ремонт или какие-либо другие крупные траты.

Еще один "конек" - программа кредитования малого бизнеса, включающая в себя два вида кредитов - микрокредиты и кредиты на развитие бизнеса. Поскольку потребности в дополнительном финансировании у предпринимателей разные, то и кредитные продукты создавались с учетом того, чтобы каждый заемщик смог выбрать то, что ему действительно необходимо.

Микрокредиты предполагают небольшие объемы финансирования, а кредитная заявка рассматривается очень оперативно. Кроме того, недавно Внешторгбанк 24 отменил требование по обязательному наличию у заемщика залога, поэтому сейчас микрокредиты могут быть и беззалоговыми. Если необходимо более объемное финансирование, Внешторгбанк 24 предлагает кредиты на развитие бизнеса. Обеспечение по таким, достаточно крупным для предпринимателей, кредитам может быть частичным.

- Наверняка спектр продуктов для физических лиц не ограничивается ипотечным кредитованием.

- Разумеется, у нас есть автокредиты - стандартные и экспресс. Есть кредитные карты, в том числе и с льготным периодом кредитования, потребительские кредиты. Для удобства потребителей в банке существенно упрощена линейка депозитов. Три основных вклада формируют так называемое "дерево депозитов" - схему, с помощью которой клиент всегда с легкостью сможет выбрать тот вид вклада, который наиболее соответствует его предпочтениям. В ближайшее время планируется начать разработку "кредитного дерева" - аналогичного проекта по кредитам для физических лиц. Также одной из визитных карточек банка являются услуги по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению. В качестве агента банк распространяет паи ряда паевых инвестиционных фондов.

- Считается, что российские банки порой уступают западным в технологичности, уровне развития инновационных технологий, интернет-банкинга...

- Это не совсем так. Не будет большим преувеличением сказать, что еще один полезный сервис, который у нас очень хорошо развит, это система дистанционного банковского обслуживания "Телебанк". Пользуясь ею, клиенты могут осуществлять денежные переводы, обмен валют, открывать "электронный депозит", оплачивать кредиты, услуги операторов сотовой связи, интернет-провайдеров.

- И все же, вы не боитесь конкуренции?

- Я убежден, что здоровая конкуренция только способствует развитию банковского сектора. А Внешторгбанк 24 сегодня - один из наиболее динамично развивающихся российских банков, располагающий диверсифицированным и во многом инновационным продуктовым рядом, что позволяет ему уверенно чувствовать себя на банковском рынке страны.