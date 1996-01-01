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Растут инвестиции в оборудование
По данным Центрального банка по Приморскому краю, во втором квартале 2006 г. инвестиционная активность приморских предприятий достигла максимального показателя за последние два года. Тенденции роста сохраняются. Основными источниками развития среднего и малого бизнеса остаются собственные средства, при этом доминирующая доля финансовых вложений приходится на машины и оборудование.
Аналитики связывают это, прежде всего, с улучшением финансового состояния предприятий Приморья, причем основным мотивом инвестирования для предпринимателей остается необходимость поддержания действующих мощностей. Более 25% от общего числа опрошенных руководителей предприятий отметили кредиты банков как источник инвестиций.
По сравнению с первым кварталом 2006 г. инвестиционная активность приморских предприятий выросла на 3%, что демонстрирует заинтересованность представителей бизнеса в получении оперативных, а главное, грамотно подобранных финансовых услуг.
Примтеркомбанк, давно и прочно занявший сегмент рынка среднего и малого бизнеса, постоянно расширяет спектр банковских услуг, а также внедряет предложения, заметно облегчающие расчеты клиентов.
На прошлой неделе банк открыл операционную кассу по приему платежей по улице Стрельникова 4/6, напротив бизнес-центра на Крыгина, очень удобную для тех, кому приходится часто оплачивать таможенные пошлины и сборы во Владивостокском морском торговом порту. Как сообщили в отделе маркетинга банка, в рамках программы развития на будущий год Примтеркомбанк планирует создание дополнительного офиса во Владивостоке по улице Русской и в поселке Славянка. В настоящее время дополнительные офисы банка расположены в Находке и Спасске-Дальнем.
По словам председателя правления Примтеркомбанка Константина КУЗНЕЦОВА, "открытие новых филиалов банка позволит сократить время и упростить сам процесс оформления финансовых операций, в том числе и по внешнеэкономической деятельности предприятий".
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