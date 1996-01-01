Российско-китайская оптимизация Сбербанка

Дружба России с восточным соседом крепнет. Торговый оборот между Россией и Китаем растет. Только за первых 6 месяцев 2006 г. объемы российско-китайской торговли на приграничных территориях выросли до $3,13 млрд, что на 29% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако проблемы есть. В начале сентября в Даляне на седьмом заседании Российско-Китайской подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству банкиры обсудили вопросы, которые сдерживают развитие двухсторонних отношений.

Россияне предложили следующие пути повышения эффективности сотрудничества между банками двух стран. Во-первых, расширять используемые формы расчетов, в том числе более активно внедрять в практику расчеты в форме аккредитивов с постфинансированием и другие современные инструменты. Во-вторых, активнее участвовать в обслуживании инвестиционных проектов. В-третьих, развивать инфраструктуру расчетов по банковским картам. В-четвертых, устранить преграды на пути реализации соглашения о расчетах в рублях и юанях на приграничных территориях стран-соседей.

Свое видение сложившейся ситуации в сфере российско-китайского банковского взаимодействия "ЗР" изложил заместитель председателя правления Дальневосточного банка Сбербанка России Андрей БИЛАН.

- В рамках межправительственных соглашений об увеличении к 2010 г. товарооборота до $60-80 млрд. Россия и Китай в последние годы наращивают торгово-экономическое сотрудничество. Приграничное положение филиалов Дальневосточного банка Сбербанка России определяет специфику нашей деятельности. Сегодня у нас на обслуживании находится 616 контрактов с партнерами из КНР на сумму более $1 млрд. Наибольший объем приходится на Владивосток, Хабаровск, Благовещенск. Основной объем внешнеторгового оборота клиентов банка составляют экспортные операции.

Досье Доля экспортных контрактов, обслуживаемых в Дальневосточном банке Сбербанка России, составляет 60%. Наибольший удельный вес в общем объеме экспорта занимают древесина и изделия из нее - 82%, а также рыба и морепродукция - 10%. Структура импорта представлена следующим образом: машины и оборудование - 55%, товары народного потребления - 43%.

Существенное влияние на объем переводов в 2006 г., как отмечает Андрей Билан, оказало изменение таможенных правил. Это ограничение на беспошлинный ввоз груза до 35 кг одним человеком один раз в месяц. Тем не менее, как и в прошлом году, сохраняется высокий темп роста переводов денег в КНР физическими лицами.

По словам Андрея Билана, в последнее время расширяется география торгово-экономических связей российских регионов в Китае, что отражает и география платежей. До 30% возросла доля платежей на центральные и южные провинции КНР, особенно по импортным платежам отделений Сбербанка Приморского края".

Досье Дальневосточный банк Сбербанка России имеет широкую сеть корреспондентских счетов с банками КНР (10 счетов в долларах и 4 в национальных валютах - рубль и юань). Счета открыты на приграничных территориях с Хэйлунцзянскими филиалами Сельскохозяйственного банка Китая, Торгово-промышленного банка Китая, Строительного банка Китая и Банка Китая.

- Однако с целью увеличения товарооборота на приграничных территориях нужно активнее привлекать клиентов к осуществлению операций в рублях и юанях, рекламировать преимущества данной формы расчетов, - считает Андрей Билан. - Для этого нужно организовать обмен информацией между российскими и китайскими банками о крупных предприятиях и заключить договоры по поиску клиентов. Дальневосточный банк Сбербанка России имеет такие договора с Хэйлунцзянскими филиалами китайских банков.

До сих пор остается нерешенным ряд вопросов в межбанковских расчетах в национальных валютах, что, по мнению Андрея Билана, негативно влияет на полноценное сотрудничество между предприятиями двух стран. На заседании подкомиссии Дальневосточный банк Сбербанка России внес предложение расширить географию расчетов в рублях и юанях. И в ходе встречи была достигнута договоренность о подписании дополнительного соглашения, по которому действие соглашения о межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах от 2002 года будет распространено на четыре китайские провинции. Тогда как сейчас, например, из-за того, что в китайском законодательстве приграничная территория ограничивается двадцатикилометровой зоной вдоль границы, реально провести платежи в рублях и юанях только в три города провинции Хэйлунцзян: Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дунин.

- Отсутствие механизма биржевых торгов и локального межбанковского рынка в национальных валютах приводит к невозможности оперативно регулировать остатки на банковских счетах и управлять рисками, - уверен Андрей Билан. - При этом филиалы приграничных китайских банков ограничены в правах на проведение валютных межбанковских операций.

Актуальной остается и проблема официального завоза банками наличных юаней в Россию в связи с действующими таможенными пошлинами. В результате российские банки продолжают работать с оборота, активизируется черный рынок и нелегальный ввоз наличных денег, подлинность и происхождение которых не подтверждены китайскими банками.

Кроме того, существующая сегодня сеть прямых корреспондентских счетов между Россией и Китам нуждается в оптимизации. Идея централизации счетов, осуществляемая последние два года Торгово-Промышленным банком Китая, активно поддерживается другими крупными банками КНР. По мнению Андрея Билана, такой процесс закономерен, и Дальневосточный банк Сбербанка России также намерен оптимизировать имеющуюся сеть из 14 прямых счетов.

- В стадии согласования находится договор об открытии корреспондентских счетов с головным офисом Торгово-Промышленного банка Китая в Пекине, - говорит он.

А еще в Даляне китайские и российские банкиры договорились провести в рамках года Китая в России в 2007 г. в Хабаровске круглый стол по вопросам банковского обслуживания экономических связей приграничных территорий с участием представителей Народного банка Китая, головных офисов и приграничных филиалов китайских банков.

- Возможно, к тому моменту часть обозначенных нами проблем будет решена, - выражает надежду Андрей Билан.