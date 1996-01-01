Вокруг света с "Авторадио"

Ведущий программы "Автоликбез" Юрий ГЕЙКО и его напарник из автомобильного журнала "За рулем" Евгений КАЛУГИН уже проехали по российским дорогам 11 тыс. км.

"Из 43 тыс., запланированных километров нашей экспедиции "Вокруг света за 80 дней", это был самый тяжелый участок. Остальные 33 тысячи после России покажутся курортом", - признался руководитель экспедиции Юрий Гейко.

Недолгие проводы

Стартовал автопробег в Москве 28 августа, в день рождения Юрия Гейко, поэтому во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани и других городах центральной части России путешественников встречали с подарками. Чем только не одаривали! И банкой огурцов, и водкой, и пивом, и даже ящиком воблы. Дорожные заметки из Омска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы, Благовещенска, Хабаровска и Владивостока уже прозвучали на волнах "Авторадио".

В дороге бывает всякое, поэтому, когда руководством "Авторадио" было окончательно принято решение о запуске кругосветки, встал вопрос о выборе напарника Гейко. Однако проблема психологической совместимости экипажа решилась неожиданно просто. У Гейко и Калугина оказалась одинаковая музыкальная подборка. Кроме того, оба члена экипажа одинаково настраивают зеркала и регулируют водительское кресло. И в своих "домашних" авто используют один и тот же ароматизатор салона.

В кругосветку экипаж отправился на автомобиле "КИА-Спектр" ижевской сборки. В дороге машина вела себя на удивление хорошо: бодро справлялась с бездорожьем и послушно шла 120 км в час на тех участках маршрута, где можно было выжать такую скорость. Расход бензина у "КИА - Спектра" оказался 8,7 литра на 100 км, причем машина одинаково охотно работала на всех бензинах, от 92 до 96, включая топливо, залитое на сельских АЗС.

Широка страна моя родная

Выпуски программы "Автоликбез" записываются в пути и передаются в Москву через Интернет. Кроме того, самые интересные моменты путешествия озвучиваются для радиослушателей в утреннем шоу "Мурзилки International" и спецвыпусках "Народные новости".

Путешествие из Москвы во Владивосток на авто, по словам участников автопробега, все еще остается экстремальным маршрутом. Даже если не брать "любимый" всеми приморскими дальнобойщиками участок дороги Хабаровск-Чита.

- Готовность трассы сейчас - 80%. Между прочим, на участке Красноярск - Иркутск нет вообще никакой дороги - одни ямы, в каждой из которых машина грозится застрять намертво. А асфальта, кажется, там не было никогда. Глядя на карту дорог, где этот участок помечен красной линией, обозначающей федеральную трассу, я в который раз понял - умом Россию не понять, - признался журналистам Гейко. - Дорогу нужно воспринимать такой, какая она есть. Иначе на Восток не проехать.

- Мы въезжали во Владивосток поздно ночью и, глядя на море огней, спорили, сколько здесь населения: два миллиона или полтора. Совершенно столичное ощущение от вашего южного морского города, - поделился первыми впечатлениями Юрий Гейко. - Мы успели искупаться, отоспаться с дороги и уже намотали около двухсот километров по Владивостоку. Знакомились. Ваши водители не в пример вежливее столичных.

- И девушки самые красивые в стране,- вставил привычный для владивостокцев комплимент неженатый Евгений Калугин. - Водители, берегите девушек.

Правый руль не проблема

Прокатившись от Новосибирска до Владивостока, популярный ведущий "Авторадио" авторитетно заявил на всю страну: "Проблемы правого руля не существует. Про нее нужно забыть на Востоке страны, оставить все как есть. Теперь японский автопром - это наша общая судьба". Что ж, признание, греющее душу дальневосточников. Тем более, что ни Гейко, ни Калугин по Москве на праворульных машинах не ездят, ссылаются на жесткий столичный автомобильный поток, высокие скорости и трудности маневрирования. "У вас проще водить машину, - подытожил личные наблюдения Гейко. - И на здоровье".

После Владивостока экипаж "Авторадио" отправился в Южную Корею. В Сеуле гонщики погрузят авто на транспортный самолет и вылетят в США. В Америке Евгения Калугина сменит Алексей ЛЫСЕНКО - автор и ведущий программы "Авторитет" на "Авторадио". Гейко и Лысенков посетят Сан-Франциско, Лос-Анжелес, Лас-Вегас, Гранд-Каньон, Чикаго, Детройт, Вашингтон, Филадельфию, Нью-Йорк. Таким образом, слушатели "Авторадио" услышат из первых уст, чем автомобильная жизнь в США отличается от российской.

30 октября начнется европейская часть кругосветки. К экипажу "Авторадио" присоединится редактор "Новой газеты" Сергей КОЖЕУРОВ. В таком составе автопутешественникам предстоит проехать от Роттердама до Лиссабона. 10 ноября их встретит столица, к этому времени на спидометре "КИА - Спектра" должно быть накручено 22 000 километров маршрута "Вокруг света за 80 дней".