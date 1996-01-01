Паркет Hansol от южнокорейского производителя

С 26 по 28 сентября во Владивостоке, в спорткомплексе "Динамо", пройдет традиционная выставка-ярмарка "Строительство-2006". Вниманию жителей Владивостока, представителей строительных и ремонтных компаний будут представлены новейшие разработки в области строительства, оформления и дизайна. Один из самых интересных стендов представит компания "СТРОЙМОДА" - официальный дистрибьютор южнокорейского концерна Hansol , мирового лидера по производству напольных ламинированных покрытий.

Структура ламинированного паркета

Первый ламинированный пол был изготовлен в середине 80-х годов прошлого века в Швеции. Структура ламината представляет собой многослойный пирог со слоями разной толщины. По своей конструкции ламинат имеет четыре слоя: защитный верхний (прочная пленка из специальных смол); декоративный (пропитанная смолой бумага с нанесенным на нее рисунком); основной (несущая древесно-волокнистая плита высокой плотности - HDF) и стабилизирующий нижний (парафинированная или пропитанная смолой бумага).

1. Защитный слой

2. Декоративный слой

3. Основной слой (HDF)

4. Стабилизирующий слой

Верхний, защитный, слой (overlay) - покрытие из меламиновой или акрилатной смолы. Этот слой "отвечает" за такие свойства ламината, как абразивная устойчивость (сопротивление истиранию), невосприимчивость к пятнам, химикатам, действию солнечных лучей, устойчивость к появлению царапин и другим механическим повреждениям. Декоративный слой выделяется как отдельный элемент чисто формально, поскольку при прессовании смола верхнего слоя пропитывает бумажную картинку и образует с ней единое целое. Основа большинства ламинатов - древесноволокнистая плита высокой плотности HDF, толщиной 7 - 8 мм. Плита HDF отличается высокой механической прочностью (в частности, прочностью на излом), водостойкостью, которая в среднем в 1,5 - 2 раза выше, чем у MDF, а также меньшим содержанием формальдегидных смол.

Классификация панелей

Ламинированные напольные панели имеют свою классификацию. На рынке существуют панели 23, 31, 32 и 33-го классов. Первая цифра говорит о том, в каком типе помещений лучше использовать данные панели: 2 - жилые помещения, 3 - общественные. Вторая цифра указывает на степень нагрузки на панели в данном помещении, то есть, сколько народу проходит по покрытию: 1 - низкая проходимость, 2 - средняя, 3 - высокая.

Укладка ламинированного паркета

Процесс укладки напоминает игру с детским конструктором - настолько точно и быстро стыкуются между собой паркетины-модули. Легкость и простота укладки зависят от многих факторов, и прежде всего, от того, насколько будет ровным черновой пол.

Нужно помнить, что идеально выровненная поверхность основания пола дает 90% успеха в обустройстве жилища ламинатом. Хороший вариант выравнивания - это неровность пола до 2 мм на один квадратный метр. Потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности чернового пола, вы сэкономите их при укладке паркета. В то время как, поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, скрипеть, расходиться по швам и т.д.

Из способов выравнивания можно отметить три самых распространенных, а именно: 1) выравнивание самонивелирующемися смесями. (Подходит только, когда основание пола - бетон.) 2) Настил фанеры. 3) Обустройство чернового пола при помощи элементов пола (специальный ГВЛ для пола дает самый качественный и быстрый результат).

Основной принцип укладки ламината - соблюдение "плавающей" технологии укладки, которая предполагает, что пол не фиксируется к основанию. В связи с сезонными расширениями и сжатиями пола необходимо соблюдать отступы (10-15мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат. В этом случае пол будет "дышать" без риска покоробиться. Еще один важный момент: кладут ламинат по направлению от окна к двери. Это считается классикой укладки полов.

Стыковка панелей тоже может быть двух видов - клеевая и бесклеевая. Первый способ менее практичен, поскольку собрать панели можно только один раз. Сегодня клеевой метод укладки практически уже не применяется, т.к. он дороже и требует высокого профессионализма исполнителей.

Значительный плюс ламинированного паркета с системой бесклеевого замка типа "Клик" в том, что он очень просто монтируется. Пластины ламинированного паркета легко подгоняются друг к другу и скрепляются без приклеивания их между собой. Высокое качество стыковочных соединений обеспечивает замок-защелка, что дает практически бесшовное прилегание их друг к другу. Бесклеевой пол можно легко разобрать, перенести и уложить в другом помещении. При бесклеевой стыковке вы можете собрать и разобрать пол до шести раз. Например, если при эксплуатации одна из панелей каким-то образом повредилась, то в случае клеевой стыковки вам придется менять весь пол, тогда как при бесклеевой вы с легкостью замените только поврежденную панель.

Как ухаживать

Самое больное место ламината - шов. Именно через него внутрь панели может попасть влага. Несмотря на это, само по себе мытье ламинированных полов вовсе не запрещается. Только не следует разводить "болото", а также злоупотреблять моющими средствами - они могут оставить белесые следы. Для ухода за ламинированным полом существуют специальные составы, которые продаются в магазинах, торгующих ламинатом.

Чтобы избежать попадания влаги в основной слой ламината, многие фирмы начали пропитывать HDF водоотталкивающими средствами и покрывать кромку и замок специальными влагозащитными составами. Практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (32, 33) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов. При правильном уходе и длительном сроке гарантии ламинированный пол 32-го и 33-го классов будет служить вам долгие годы.

Если вы решили постелить ламинированный паркет в офисе, то рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях. А в домашних условиях во избежание царапин необходимо на ножки всей двигающейся мебели установить войлочные прокладки. Самый главный враг ламинированного пола - это песок. Вот он-то попадает под ножки мебели и при передвижении царапает верхний слой даже самого прочного ламината.

Подведем итоги

Почему же в последние десятилетия ламинатные полы столь стремительно завоевывают рынок и наши дома? Во-первых, это экологически чистое покрытие, не вызывающее аллергических реакций. Во-вторых, ламинированные панели можно использовать при создании теплых полов, которые совсем не лишние в нашем климате. В-третьих, ламинатные полы не требуют особого ухода и стойки к загрязнениям. Они антистатичны, устойчивы к царапинам, изнашиванию, действию ультрафиолетовых лучей, давлению, действию химических веществ, трудновоспламеняемы. Такой пол не выцветает, его не нужно покрывать лаком или натирать мастикой.

А самое главное, что ламинат - это самый модный в наше время материал. Ламинат подчеркивает, что хозяева квартиры богаты и разбираются в строительной моде.

Ламинированный паркет концерна Hansol

Компания "Строймода" занимается ламинированными полами уже более 10 лет. За это время накоплен огромный опыт, касающийся продажи, укладки и обслуживания ламинированных полов. С 1997-го по 2003 гг. в ассортименте компании "Строймода" присутствовали полы исключительно европейских производителей. К 2003 году менеджмент компании "СТРОЙМОДА" обратил внимание на ламинированный паркет южнокорейского производства. Этому решению способствовали несколько причин. Во-первых, экономические: разница в курсах основных валют (доллара и евро). Нынешняя "слабость" доллара по отношению к евро делает стоимость паркета Hansol дешевле, практически на 30% по сравнению с европейскими аналогами. Также близость страны производителя к Владивостоку позволяет существенно экономить на транспортных расходах. Эти две причины дают огромное конкурентное преимущество паркету концерна Hansol в цене по отношению к другим паркетам. Во-вторых, товары, производимые в Южной Корее всегда отличались качеством, и полы концерна Hansol не исключение.

Продукция Hansol производится на европейском оборудовании согласно европейской системе качества. (Паркет Hansol экспортируется в Японию и США).

В третьих, Hansol вобрал в себя все полезные свойства европейских ламинатов и, более того, превосходит их по влагоустойчивости, износоустойчивости, более прочной плитой, модными декорами.

С 2003 года компания "СТРОЙМОДА" осуществляет поставки паркета Hansol системы "CLICK" в полном ассортименте. Такой способ монтажа позволяет укладывать паркет быстро, качественно и эксплуатировать сразу же после его укладки. Это не преувеличение, но во Владивостоке сложилась такая тенденция, что мастер-укладчик будет охотнее укладывать полы производства Hansol, чем паркет другого производителя. И даже если вы захотите сэкономить и нанять корейских рабочих, то риск брака будет сведен к минимуму, т.к. компания "СТРОЙМОДА" может предоставить вашим рабочим двухчасовой учебный фильм на их родном языке.

Сегодня "СТРОЙМОДА" предлагает паркет Hansol на любой кошелек и любой, даже самый изысканный вкус! Цветовая гамма каждой из коллекций представляет не менее 12 расцветок. За все время работы компании клиенты "СТРОЙМОДЫ" не сталкивались с серьезными проблемами ни по геометрии доски, ни с технологическим браком, поскольку задача обеспечения качества продукции поставлена в концерне Hansol на первое место.

Ламинированный паркет Hansol устойчив к воздействию солнечных лучей, агрессивных жидкостей и тлеющих окурков. Ламинат с замком системы "Клик" обрабатывается дополнительно водоотталкивающим составом для обеспечения устойчивости его швов к влаге.

На стыках пластин Hansol при длительной эксплуатации не замечено проявления белых линий, какими нередко грешат ламинаты из Европы и России. Устойчивость Hansol к механическим воздействиям и истиранию позволяет использовать его в офисах и не ограничивает содержание домашних животных, поскольку на таком полу не остается следов от когтей. Уборка паркета поражает своей легкостью и результатами: несколько взмахов влажной тряпкой - и пол сверкает!

Помимо ламинированного паркета в компании "СТРОЙМОДА" можно приобрести полный набор материалов для выравнивания основания пола: самонивелирующиеся смеси, фанеру и очень редкий для Приморья материал - элементы пола из ГВЛ. Компания "СТРОЙМОДА" осуществляет укладку паркета со всеми причитающимися гарантиями качества. В отличие от конкурентов купленный в компании "СТРОЙМОДА" паркет можно забрать сразу после оплаты, а не терять понапрасну время в поисках складов, кладовщиков, ждать "прибытия контейнера" или "следующей поставки".

Для постоянных клиентов, укладчиков и покупателей крупных партий (более 50 кв. м) существует целая система прогрессивных скидок.

Компания "СТРОЙМОДА" находится по адресу: пр-кт 100 лет Владивостоку, 122, тел.: (4232)34-80-90, 34-82-22.