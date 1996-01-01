О престижности дома судят по фасаду

В первом полугодии 2006 г. в Приморье было введено 85,3 тыс. кв. метров жилья. Из них 57 тыс. - индивидуальными застройщиками. В целом рост ввода жилья в крае по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 1,2%, а индивидуальные застройщики ввели его на 25,1% больше. Заметно, что этот сектор строительства подогревается растущей популярностью такого типа зданий, не только в сельской местности...

Даже во Владивостоке любой желающий, при наличии денег и участка земли, может построить частный дом или коттедж. Однако сказать, что такое строительство беспроблемно, нельзя. При этом одно из тонких мест - фасад. Замечено, что первое впечатление о человеке создает его одежда. Но о нем также можно судить и по фасаду его дома.

Традиционная отделка зданий фасадными красками недолговечна, их текущие и капитальные ремонты - дороги и хлопотны. А "выносливое" кирпичное и железо-бетонное оформление фасадов уже давно не лелеет эстетические чувства горожан. А ведь хочется, чтобы дизайн городской архитектуры отличался красотой и неповторимостью!

Добиться этого сложно, но можно. Достаточно вспомнить о том богатстве новых облицовочных материалов, которое сегодня заполонило строительные магазины и ярмарки. Но есть среди них такой, о котором вы наверняка еще не знаете. Это японские фиброцементные панели от компании Nichiha.

Прежде всего, эти панели отличает большой ассортимент, чего производитель добивается при помощи широкого спектра цветов и оттенков, а также текстурных решений. Они имеют несколько размеров по толщине, длине и ширине. Художники компании разработали более 1000 вариантов лицевой поверхности плит. Безусловно, комбинированное по цвету и текстуре использование такого разнообразия панелей и сочетание с другими отделочными материалами может создать неповторимый внешний дизайн здания.

Панели Nichiha можно прекрасно использовать и при оформлении внутренних помещений. Они производятся из экологически чистых компонентов, и это позволяет без ограничений применять их внутри жилых зданий.

Фиброцементные панели проходят закалку в специальных автоклавах. Там же приобретает высокую прочность их многослойное акрило-уретановое декоративное покрытие, которое сохраняет свои свойства в течение 15-20 лет, при том что этим сроком век панелей далеко не ограничивается (основа сохраняет свои свойства пригодными для эксплуатации до 80 лет). Гарантия на цвет многим из них дается не менее чем на 10 лет. Присутствие в поверхностном слое микрогранул пластификатора защищает от вредного воздействия частых переходов воды из одного состояния в другое.

Поверхность этого материала довольно хорошо ведет себя в эксплуатации. Обычное загрязнение фасада легко смывается первым же дождем или с помощью воды и тряпки с добавлением обычных моющих средств. Некоторые панели обладают фотокерамическим эффектом, с них легко удаляются даже масляные пятна и мазут. Они также пожаробезопасны, поскольку имеют еще одно важное свойство - негорючесть.

Из других достоинств материала необходимо отметить его соответствие японскому промышленному стандарту JIS 5422 - это проверенное "японское качество", хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства - примерно на уровне двойного стекопакета, высокая прочность и сопротивляемость к деформации, что позволяет фасадам выстоять при землетрясениях до 7 баллов.

Фиброцементные плиты рекомендуются специалистами при устройстве вентилируемых и теплых фасадов высотой до 4-х этажей. При этом толщина основного стенового материала может быть существенно уменьшена. Сам монтаж панелей ведется по алюминиевой обрешетке. Панели идут в комплектации с другими материалами - утеплителями, крепежом и пр. Пройдя несложный инструктаж, человек "с руками" может вести монтаж фиброцементных панелей самостоятельно.

Специалисты компании "Секвойя" обеспечивают широкое сопровождение внедрению нового материала. Прежде всего, консультирование, создание дизайн-проекта и сметы, доставка материалов заказчику, монтаж фасадных систем и декоративных покрытий помещений.

Цена материала с комплектующими около $ 80 за 1 кв. м, а вместе с работами примерно $ 100.

Более подробную информацию о панелях Nichiha можно получить в ТСК "Секвойя" по адресу: г. Владивосток, ул. 3-я Рабочая,12, тел./факс: (4232) 26-72-01, 43-56-02, 26-88-64, 20-99-76. E-mail: s-pro@list.ru, cайт: www.seg-pro.ru