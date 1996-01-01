Решетки и сетки нового поколения

Прошло "золотое" время, когда отечественные "металловары" предлагали строителям много разного и недорогого металла. Например, робкие эксперименты и попытки внедрения на приморских стройках пластиковых труб в советское время ирадиционно завершались неудачей.

Объясняли это дороговизной нового тогда материала, недостаточно отлаженной технологией, излишней агрессивностью к пластику крыс и т.д. Теперь ситуация изменилась, и уже пластиковые изделия, даже завозные из-за рубежа, становятся дешевле, чем продукция нашей черной металлургии. Их качество за последние полтора десятилетия резко выросло, и по отдельным показателям они превосходят стальную аналогичную продукцию.

Заметная выгода

Строители, считающие каждую копейку, заметили растущий диспаритет цен и уже в 2000-2001 гг. проявляли к пластиковым решеткам и сеткам повышенный интерес. Затем он на какое-то время ослаб, но после очередного подорожания металлических изделий в 2005 г. снова вернулся, и заказы поставщикам и производителям стали чаще. Однако этот поток заказов может быть намного выше.

Тормозит развитие этого "потока" пока еще очень слабое знание многими строителями возможностей, которые открывает перед ними широкое использование пластиковых решеток и сеток, унифицированный ассортимент которых на сегодня предлагает примерно 500 модификаций. В море их предложения можно буквально "утонуть". У каждого зарубежного или же нашего производителя своя линейка этой продукции, различающаяся по качеству пластика, цветовой гамме, размеру ячей, толщине решеток, по длине и ширине рулонов полотна и т.д. И с налету, пожалуй, невозможно выбрать самый оптимальный вариант.

Например, сегодня для ограждения лесов при реконструкции или ремонте фасадов зданий часто используются китайские пластиковые сетки. Они дешевы, но "одноразовы". Аналогичные сетки производимые в Западной Европе, хотя и дороже, но могут быть использованы многократно - их качество намного выше.

Специалисты считают, что западноевропейские пластиковые решетки, сетки и композиты для строительства в соотношении цена-качество пока что превосходят и продукцию отечественных производителей, к примеру завода "Славрос". Особые симпатии у строителей во всем мире вызывает торговая марка TENAX, за которой стоит очень высококачественный ассортимент такого рода изделий.

Составляющие качества

При всем разнообразии пластиковых решеток и сеток для них характерны общие особенности, определяющие качество.

Прежде всего, сама структура этих материалов обеспечивает их эксплуатационную прочность и обеспечивает оптимальные показатели прочности на разрыв. Они гибки, пружинисты, легко приобретают нужную форму, обладают сильным сопротивлением растяжению. Все это позволяет при необходимости использовать их, как минимум, несколько раз.

Пластиковые решетки и сетки не менее чем в два раза легче аналогичных металлических, что облегчает и удешевляет транспортировку. Они проще металлических в установке и монтаже - производительность рабочего с их использованием может быть в три раза выше. Аксессуары для их монтажа достаточно просты. Также удобен и демонтаж, что дает дополнительную экономию при многократном применении решеток или сеток. При этом работы не требуют от строителей высокой квалификации.

Эти материалы не подвержены коррозии - в течение долгих лет сохраняют такие свои свойства, как прочность и цвет, не требуют периодически покраски и защиты от разного рода экстремальных факторов окружающей среды, надежны в противодействии механическим и экстремальным природным воздействиям. Они абсолютно не боятся влаги, легко чистятся и моются от загрязнения.

Многообразие использования

Безусловно, металл останется и впредь незаменим при сооружении ответственных конструкций зданий - фундаментов, стен. Но, например, при устройстве стяжки перекрытий зданий, где использование металла зачастую непрактично и дорого, его без проблем может заменить армирующая пластиковая решетка.

Очень эффективны пластиковые решетки при использовании в устройстве дренажных систем. С их помощью вода прекрасно фильтруется. Для Приморского края с его глинистыми грунтами это очень актуально, потому что в индивидуально-частном строительстве здесь нередко бывают случаи, когда неправильно сделанный дренаж приводит к тому, что замерзшая в грунте вода зимой разрывает на куски, казалось бы, безупречно сделанные мощные фундаменты.

Пластиковые решетки часто используются при капитальном строительстве дорог. Особенно их рекомендуют при устройстве временных подъездов к строительным площадкам, где техника и машины быстро создают непроходимые колеи. Временно их можно укладывать при латании разбитых участков дорог в межремонтный период. При этом экономится щебень, слой которого при использовании решетки может быть существенно тоньше.

Специальные решетки используются для устройства габионов, которые укрепляют подмываемые реками участки берегов, спасая находящиеся на них здания и сооружения. Есть решетки, которые позволяют разбивать газоны на эксплуатируемых кровлях. При этом гарантируется, что даже в сильный ливень вода не проникнет в помещения, а, как ей и положено, "профильтруется" через газон и будет канализована.

Очень хорошо пластиковые решетки и сетки зарекомендовали себя при устройстве разного рода заборов и ограждений, при организации вольеров, снегозащитных систем, предупредительных барьеров со светоотражающим эффектом и т.д.

Использование этих материалов может быть самым неожиданным. Но оно непременно должно быть грамотным. А для этого надо обращаться к специалистам. Они же помогут и с покупкой-доставкой.

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