Маленькая "Швейцария"

Приморье всегда славилось большим количеством санаториев и домов отдыха. Однако детское направление развивают пока немногие. Один из самых известных и популярных - детский санаторий "Седанка".

Расположен он в живописном пригороде Владивостока, в 20 минутах ходьбы от железнодорожной станции, и в 10 минутах от автодорожной трассы. Благодаря особому географическому расположению - среди сопок, на территории сложился свой микроклимат, схожий с субтропическим климатом.

Этим летом "Седанка" стал хоть и временным, но настоящим домом для множества ребят с разных регионов Дальнего Востока. Более 600 подростков провели здесь часть своих летних каникул. Многие ребята отдыхали по путевкам социального страхования. Принимать ребят по путевкам соцстраха для коллектива - дело привычное. Руководство санатория понимает, что только внимательное и чуткое отношение к детям позволит сделать летний отдых запоминающимся на всю жизнь. Поэтому каждый год инфрастуктура санатория совершенствуется.

Прежде всего, отметим, что при организации досуга подростков педагоги делают ставку на активный отдых. Но гордость санатория "Седанка" - специально разработанная программа лечения детей, страдающих близорукостью и другими заболевания глаз. 17% детей, посетивших санаторий за последний год, имели разного рода проблемы со зрением. 95%, прошедших курс лечения, уехали отсюда с положительными результатами.

Работающие здесь врачи отмечают: нагрузка на детей постоянно растет. Глазные болезни становятся явлением обыденным. Отсюда вывод: их нужно предупреждать и лечить с раннего детства. Головные боли, жалобы на рези в глазах, покраснение глаз, быстрая утомляемость - все эти симптомы должны насторожить родителей, поскольку зрение ребенка очень скоро может начать ухудшаться. "Если ребенок уже ходит на лечение в поликлинику, это хорошо, - говорят местные врачи. - Но еще лучше, если он в течение двух недель пройдет у нас полноценный курс лечения. При этом очень важно, что мы работаем не обособленно, а вместе с его основным врачом. К нам едут по направлениям детских окулистов вместе с медицинскими картами и уезжают от нас с картами, в которых указаны все пройденные процедуры и их результаты. Благодаря этой схеме, лечащий врач способен вести динамику и контроль, за состоянием своего пациента".

Также медицинское отделение санатория лечит заболевания ЖКТ и нервной системы. Применяется иглорефлексотерапия, мануальная терапия, лечебная физкультура, массаж, диетотерапия и широкий спектр физиопроцедур. При этом дети получают высококачественное 5-ти разовое питание, согласованное с детским диетологом. А индивидуальную работу с детьми осуществляет психолог.

Все же процедуры занимают всего небольшой отрезок времени детского отдыха. "Мы понимаем, что если родители отдают ребенка нам на лечение, то сами дети жаждут активного отдыха и общения между собой, - рассказывает директор санатория Владимир ЗАГУМЕННЫЙ. - Поэтому настраиваем педагогов на то, чтобы они уделяли внимание сплоченности коллектива с первых дней заезда каждой смены. Проводим различные турниры: по футболу, баскетболу. Отремонтировали помещение клуба, в нем будут проводиться дискотеки. В настоящий момент ведется ремонт основного детского корпуса".

О том, что коллектив стараются сплотить с начала заезда, понимаешь, когда видишь момент отъезда очередной смены. Корреспондент "ЗР" стал свидетелем отъезда ребят из Хабаровска. "Слезы, объятия, фотографии на память с любимыми врачами и педагогами, вернули меня в прошлое лет на 15-20, когда вот также мы разъезжались с пионерских лагерей. Правда, эти ребята, обнимая друг друга, клятвенно обещали встретиться здесь следующим летом", - отмечают родители.

Прогуливаясь по аллеям "Седанки" понимаешь, что ты попал в какой-то удивительный мир, в котором на время забываешь обо всем. Понимаешь, что даже несколько дней, проведенных здесь, позволят полностью восстановиться и набраться сил. Несколько лет назад владельцы санатория решили организовать на территории инфраструктуру отдыха для взрослых.

Первым делом здесь было отстроена небольшая, но очень комфортабельная гостиница. Все номера отделаны в пастельных тонах, часть номеров можно по праву назвать изюминкой санатория. К примеру, двухэтажный люкс оборудованный мини-баром, телефоном с прямым выходом на междугородние и международные линии, телевизором (спутниковые, российские каналы), кондиционером, обеденной зоной. В ванных комнатах - разовые туалетные принадлежности, халаты. Номер идеально подходит для отдыха VIP-гостей, бизнесменов и тех, кто ценит сочетание комфорта, домашнего уюта и обслуживание высокого класса.

Каждое лето в санатории открывается сезон свадеб - свадебные торжества здесь проводятся с завидной регулярностью. В день своего бракосочетания многие приезжают сюда и сажают дерево, под которым будет стоять эффектная табличка с указанием их имен и даты свадьбы. Тем самым влюбленные выполнят одно из условий, которое ставится перед всеми нами в жизни. Молодожены смогут в любое время видеть живое свидетельство своей трепетной и нежной любви, за которым станут ухаживать сотрудники санатория.

Банкетный зал способен принять до 100 человек гостей, решивших поздравить молодоженов. Сами новобрачные, после шумного застолья имеют возможность провести свою первую брачную ночь в двухкомнатном номере с ванной-джакузи и кроватью "King-size" под балдахином.

Безусловно, многие считают, что самый лучший отдых - летний. Однако не каждый имеет возможность отдохнуть именно в это время года. Для тех, кто решится на отдых весной, осенью, и зимой санаторий предлагает особые варианты. Зимний отдых будет интересен любителям коньков и лыж. На озере санатория каждую зиму благоустраивается каток. Работает специализированный прокат. А с первым снегом прокладываются лыжные трассы.

Все большей популярностью пользуется услуга - тур выходных дней. Заехав сюда на выходные можно просто подышать чистым воздухам, и полюбоваться осенним лесом. А если вечером кому-то станет скучно, он может посетить бильярдную, караоке, сауну, закусочную.

О качестве предоставляемых услуг можно судить по записям в книге отзывов. Вот всего несколько строк: "Спасибо за фантастический прием. Не ожидали, что все будет на таком высоком уровне. Сервис, питание, и условия проживания превзошли все наши ожидания". Это выдержки из отзыва команды Премьер лиги по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" г. Хабаровск. В состав этой команды входят несколько легионеров из Швеции. Несколько граждан Германии после продолжительного проживания в гостинице уехали с хорошим мнением о предоставленном сервисе.

Но не только спортсмены набираются сил в "Седанке" перед решающими баталиями. Многие компании заключают договора с санаторием на проведение разного рода семинаров. Таким образом, руководство убивает сразу двух зайцев: дает возможность приглашенным отдохнуть и пройти курс обучения.

В числе таких клиентов санатория не только местные компании, но и крупные бизнес структуры из центральных регионов России. Особенное восхищение приезжих гостей вызывает каскад водопадов и озер. "Маленькая "Швейцария"", - шутят они.

Директор санатория "Седанка" Владимир ЗАГУМЕННЫЙ:

- Прошедший летний сезон выдался для нас очень напряженным. Все же мы сумели обеспечить нашим гостям комфортабельный и полезный отдых. Однако на достигнутых успехах мы не останавливаемся. Сегодня активно ведется благоустройство территории. Очистили от ила и углубили наше озеро. Зимой будет функционировать кафе для тех, кто приезжает к нам на каток. Наша гордость мини-гольф. Поле хоть и небольшое, но любители этой игры могут на нем потренироваться. В то же время, у нас есть часть свободной земли. Планируем сдавать ее в аренду или рассмотрим интересные инвестиционные предложения.