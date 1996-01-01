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Цифровая неделя в Приморье
Впервые во Владивостоке ведущие российские Интернет-компании -"Рамблер", "Яндекс" и "Бегун" провели семинар, посвященный развитию и перспективам российского Интернета вообще и на Дальнем Востоке - в частности. Семинар прошел в рамках "Недели цифровых технологий Intel - ТрансТелеКом", совместной программы корпорации Intel и ЗАО "Компания ТрансТелеКом", целью которой является популяризация современных компьютерных технологий.
Приморье - в лидерах
Приморье и его столица входят в число самых интернетизированных регионов России - каждый десятый житель края хотя бы раз в неделю пользуется Интернетом. По этому показателю край соперничает с Мурманской областью за третье место в списке российских лидеров интернетизации.
По данным специалистов компании "Яндекс", сотни приморских предприятий уже сотрудничают с ведущей российской поисковой системой, что дает им несомненные преимущества в ведении и развитии бизнеса. Ведь именно для дальневосточных компаний, которые находятся за тысячи километров от своих потенциальных деловых партнеров из Сибири и европейской части России, особенно полезны возможности сети Интернет, где расстояния не играют никакой роли.
Особенно это важно для тех организаций, у которых круг потенциальных клиентов не ограничен пределами города или края. Для нашего края это, прежде всего компании по лову и продаже рыбопродуктов и фирмы, специализирующиеся на торговле японскими автомобилями и запчастями.
Раньше руководители и менеджеры компаний Владивостока и Приморского края зачастую сомневались, нужен ли их фирме собственный сайт в Интернете. Но эти сомнения остались в прошлом. Сайт, безусловно, нужен, другой вопрос - как сделать его эффективным бизнес инструментом? Зачастую создается сайт со стандартным содержанием: информация о компании и профиле ее деятельности, телефоны и электронная почта для связи. Нет ни рекламной раскрутки сайта, ни постоянного обновления информации. Посетители при посещении сайта не находят на нем ничего нового и быстро теряют к нему интерес.
Традиционная раскрутка, базирующаяся на "баннерной" рекламе в Интернете, с каждым годом теряет свою эффективность. Сравнительно новые технологии контекстной рекламы позволяют компаниям при минимальном бюджете провести эффективную рекламную кампанию в Интернете, привлекая на свой сайт целевую аудиторию и потенциальных клиентов. Кроме того, современные поисковые технологии ведущих российских поисковых систем "Рамблер" и "Яндекс" дают возможность вести поиск только среди сайтов определенного региона, области, города.
Нужны компьютеры...
Эффективность Интернета в бизнесе напрямую зависит от распространения персональных компьютеров и современных компьютерных технологий среди широких слоев населения нашей страны. Именно поэтому семинары от компаний "Рамблер", "Яндекс" и "Бегун" проводятся в рамках "Недель цифровых технологий Intel -ТрансТелеКом".
Ведь программа "Недель цифровых технологий Intel-ТрансТелеКом" включает в себя разнообразные мероприятия и рассчитана на самые широкие слои населения: студентов, преподавателей школ и вузов, чиновников, предпринимателей, рядовых жителей всех возрастов. И это благотворно влияет на распространение современных компьютерных технологий в России. Как отмечают аналитические исследования, с 2002 г. количество российских семей, располагающих как минимум одним домашним ПК, выросло в среднем по России почти в 2,5 раза, достигнув при этом в Москве и Санкт-Петербурге уровня 40%.
..И связь
Но одних компьютеров недостаточно. Необходимо еще обеспечить их надежную и качественную связь со всемирной сетью Интернет. Именно это направление является одним из важнейших для ЗАО "Компания ТрансТелеКом". Волоконно-оптическая линия связи этого оператора пропускной способностью 155 Мбит/в секунду связывает Дальний Восток со всем миром. Но потребности пользователей непрерывно растут, и вскоре даже этой скорости может оказаться недостаточно.
Поэтому магистральный оператор ведет реконструкцию своей сети, внедряя технологию DWDM, которая позволяет повысить пропускную способность сети до 400 Гбит/ в секунду. "Увеличение пропускной способности приведет к улучшению качества связи, увеличению скорости доступа, повышению связности сети, комфортному и надежному доступу пользователей Интернет к нужным им ресурсам, - утверждает генеральный директор ЗАО " Транстелеком-ДВ" Владимир РЫБАКОВ. - Все это даст возможность бизнесу Дальнего Востока повысить эффективность своих представительств в Интернете и своего бизнеса в целом".
"Неделя цифровых технологий Intel - ТрансТелеКом" во Владивостоке стала шестой в серии мероприятий такого рода. В период с марта по май текущего года "Недели" были проведены в Челябинске, Перми, Уфе, Белгороде и Краснодаре. В каждом из пяти городов акция пользовалась большой популярностью, мероприятия "Недель" посетили около 300 специалистов в области информационных технологий, более 1400 учителей и студентов, около 400 продавцов компьютерной техники; более 102 тысяч домашних пользователей ПК приняли участие в выставке "Цифровое приключение для всей семьи".
ДосьеЗАО "Компания ТрансТелеКом" основано в 1997 г. Его акционером является ОАО "РЖД", владеющее 100% уставного капитала. ЗАО "Компания ТрансТелеКом" - оператор крупнейшей в России Магистральной цифровой сети связи протяженностью более 50 000 км. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 1000 узлов доступа в 71 из 88 регионов России и соединяет Европу и Азию. Сегодня ЗАО "Компания ТрансТелеКом" - ведущий магистральный оператор связи национального маштаба, динамично растущая компания, которая последовательно расширяет спектр инновационных услуг связи, оперативно отвечая на все возрастающие потребности рынка.
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