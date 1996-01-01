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Во Владивостоке открылась Columbia

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Продукция всемирно известной Columbia Sportswear Company теперь представлена и во Владивостоке - в полном ассортименте, по таким же ценам и с таким же уровнем сервиса, как в США и еще 70 странах мира. 15 сентября в столице Приморья, в районе остановки Некрасовская, открылся магазин Columbia.

"Подготовка к открытию Columbia-центра шла больше года, - рассказывает директор проекта Олеся ТРЕТЬЯКОВА. - Мы работаем по франчайзинговому договору, а это означает, что нужно полностью соответствовать бизнес-технологиям компании, вплоть до фирменного стиля оформления магазина. Наши сотрудники прошли специальное обучение и могут оказать профессиональную помощь покупателям. Магазин полностью автоматизирован, что позволяет быстро обслуживать посетителей. У нас четыре просторных примерочных с достаточным количеством зеркал и освещения, чтобы покупатель мог увидеть себя со всех сторон. Теперь все, кто ценит комфорт и качество, знает толк в высокотехнологичной одежде и обуви, будут иметь доступ ко всем новым коллекциям Columbia, подготовленным на основе последних научных разработок".

В новом центре представлена одежда и обувь всех направлений. Цветовая гамма коллекций удовлетворит как любителей классических цветов - черного, серого, синего, так и поклонников цветового экстрима - красного и оранжевого. И здесь есть, вы не поверите, все размеры!

Сейчас в магазине представлена коллекция Осень/Зима 2006-2007. Она включает несколько линий мужской, женской и детской одежды и обуви: городского и спортивного стилей, для сноуборда, охоты и рыбалки, а также носки, аксессуары, сумки. Отличие марки Columbia - использование высокотехнологичных тканей, утеплителей и некоторых функциональных особенностей кроя одежды и обуви, которые очень подходят для экстремального приморского климата.

Новый магазин отличает удобное расположение - на пересечении центральных магистралей и пешеходных маршрутов. Вывеска COLUMBIA хорошо видна с Некрасовского путепровода. Рядом удобная парковка, а для владельцев дорогих машин - охраняемая стоянка.

В магазине действует специальная система мотивации ценителей марки Columbia: при покупке от 1,5 тыс. руб. вы получаете 5%-ную дисконтную карту, действующую на всей территории России.

Адрес COLUMBIA-центра: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 96, с 10-00 до 19-00 (без выходных), тел. (4232) 423-230, www.columbia.ru

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