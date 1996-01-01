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Охота на груз
Порты, все еще не восстановившие прошлогодние объемы, рассматривают любую возможность зацепиться за грузопоток. В то же время российские угольщики готовы использовать шанс закрепиться на азиатских рынках, для чего готовы строить дополнительные перевалочные мощности как самостоятельно, так и в кооперации.
ВМТП желает развиваться самостоятельно
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) намерено увеличить пропускную способность порта под увеличение контейнерного грузопотока за счет развития одного из причалов, находящегося в запущенном состоянии.
Возможности расширения порта рассматриваются на протяжении десяти последних лет. "Сегодня порт вернулся к своему перспективному проекту с целью реализации последнего в рамках инвестиционной программы "Развитие транспортной инфраструктуры российского Дальнего Востока", - говорится в пресс-релизе порта.
В рамках проекта предполагается расширение производственных мощностей и строительство глубоководных (14-15 м) причалов для приема судов класса "Panamax" водоизмещением от 47 до 64 тыс. тонн и осадкой судна от 12 метров.
Глубоководный контейнерный терминал необходим ВМТП под стремительно растущий контейнерный грузопоток. Возведение глубоководного контейнерного терминала указано в Генеральном плане развития Владивостока.
Проектом развития контейнерного терминала в порту Владивосток сегодня, кроме ВМТП, занимаются несколько коммерческих организаций, в том числе и ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).
Ранее гендиректор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ сообщил "ЗР", что ДВМП и ВМТП планируют создание контейнерного терминала, для чего компании на паритетных началах учредили во Владивостоке ООО "Дальневосточный контейнерный терминал" (ДВКТ). Планировалось, что ДВКТ будет создан на базе двух существующих причалов ВМТП - №14 и №15.
Однако, по словам пресс-секретаря ВМТП Анжелы РАЗУВАЕВОЙ, планы по расширению контейнерного терминала не связаны с проектом "Дальневосточный контейнерный терминал".
"Это сугубо наш проект. ВМТП планирует развитие причала N16. Сегодня береговая черта, прилегающая к зоне предполагаемой отсыпки причальной стенки, находится в запущенном состоянии и представляет собой заброшенный участок суши, захламленный мусором и прочими бытовыми отходами", - сказала она.
ДосьеАО "ВМТП" на паритетных началах с ООО "Национальная Контейнерная Компания" (НКК, крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. - Прим. авт.) уже владеет ООО "Владивостокский контейнерный терминал", работающим на территории порта. 95,1995% акций ОАО "ВМТП" принадлежит ООО "М-Порт", созданном на паритетных началах ЗАО "Порт-актив" (контролируется менеджментом ВМТП) и ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
"Северстальтранс" не хочет расставаться с терминалами в Приморье
Тем временем НКК может выйти из контейнерного бизнеса на Дальнем Востоке. Акционеры НКК - группа "Северстальтранс" и британская компания First Quantum - закроют сделку по разделению бизнеса к концу сентября, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.
По его информации, опцион "русская рулетка", инициированный 12 августа, завершился 12 сентября - в результате компания First Quantum выкупит долю "Северстальтранса" в НКК, но при этом активы компании будут разделены. First Quantum отойдет "Первый контейнерный терминал" (Санкт-Петербург), а "Северстальтрансу" - дальневосточные терминалы. Вместе с тем партнером First Quantum в рамках НКК может стать группа "Промышленные инвесторы", контролирующая АО "ДВМП".
Акционеры ООО "НКК" в июле приняли решение о разделении бизнеса с помощью опциона "русская рулетка". Согласно условиям данной сделки, в течение установленного срока любая из сторон может предложить другой стороне либо выкупить ее долю по цене, указанной в предложении, либо продать свою на тех же условиях.
ДосьеСреди основных активов НКК - ЗАО "Первый контейнерный терминал" (Санкт-Петербург), "Владивостокский контейнерный терминал" (Владивосток), "Восточная стивидорная компания" и "Восточный международный контейнерный сервис" (Находка), "Каспийский контейнерный терминал" (Астраханская область). Учредителями НКК являются ЗАО "Северстальтранс" и британская группа компаний First Quantum, подконтрольная депутату Госдумы РФ Виталию ЮЖИЛИНУ, им принадлежит по 50% уставного капитала ООО.
Угольные интересы
Тем временем все больше российских угольных компаний намерены обзавестись своими угольными терминалами на Дальнем Востоке. ОАО "СУЭК" строит терминал мощностью 12 млн тонн угля в год в бухте Мучка в порту Ванино, холдинг "Сибуглемет" планирует построить порт в бухте Суходол между Владивостоком и Находкой мощностью 8 млн тонн угля в год, а ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ) планирует строительство третьей очереди угольного терминала в принадлежащем компании Восточном порту. Свои планы вынашивает и ОАО "Распадская", рассчитывающее договориться о покупке долей в проектах одного из своих конкурентов.
ДосьеВ состав ОАО "Распадская" входят в том числе три добывающих предприятия - шахта Распадская, "МУК-96" и разрез Распадский, а также строящаяся шахта Распадская Коксовая и обогатительная фабрика "ОФ "Распадская". Около 52% акций компании контролирует ее менеджмент во главе с гендиректором Геннадием КОЗОВЫМ, еще 48% - у структуры группы "Евраз".
Как рассказал "Ведомостям" источник в "Распадской", его компания обсуждает возможность участия в дальневосточных проектах с СУЭК, "Кузбассразрезуглем" и "Сибуглеметом". По его словам, в ближайшие несколько лет "Распадская" планирует увеличить экспорт угля в страны АТР. Строить же собственный терминал компания не планирует, так как его мощность должна быть не менее 8 млн тонн. Но столько угля компания пока не собирается экспортировать.
Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям СУЭК Дмитрий ШУЛЬГА подтвердил "Ведомостям" факт переговоров с "Распадской". "Неизвестно, какова будет конъюнктура рынка через несколько лет, поэтому СУЭК заинтересована в том, чтобы разделить риски по строительству терминала", - говорит Шульга. Он отмечает, что СУЭК производит энергетический уголь, а "Распадская" - коксующийся, поэтому продукция двух компаний не будет конкурировать на внешних рынках. Впрочем, Шульга отметил, что СУЭК ведет переговоры и с другими потенциальными инвесторами об участии в своем проекте.
Сейчас угольный терминал Восточного порта фактически является монополистом в экспорте угля на Дальнем Востоке - специализированный угольный комплекс ОАО "Восточный порт" в 2005 г. обработал порядка 14 млн тонн груза, в то время как через порт Посьет в прошлом году было перевалено чуть более 1,5 млн тонн. В то же время, по сведениям "ЗР", владельцами порта (93,37% АО "Порт Посьет" принадлежит ОАО "Мечел". - Прим. авт.) прорабатываются вопросы модернизации существующего перегрузочного комплекса с целью доведения грузооборота порта до 5 млн тонн.
По словам первого вице-премьера правительства Якутии Геннадия АЛЕКСЕЕВА, "сейчас сдерживающим фактором по экспорту угля для российских угольных компаний являются не возможности по добыче, а возможности дальневосточных портов по перевалке грузов".
По словам управляющего директора транспортной "дочки" СУЭК - SUEK AG Игоря ГРИБАНОВСКОГО, при благоприятной ценовой конъюнктуре экспорт российского угля через дальневосточные порты в 2006-2007 гг. может составить 16-17,5 млн тонн, в 2008 г. - до 20 млн тонн, в 2010 г. - до 30-32 млн тонн.
В Восточном в гендиректорах не засиживаются
Как стало известно "ЗР", у Восточного порта в ближайшие дни появится новый генеральный директор, третий за последние полтора года.
Напомним, что 21 апреля гендиректором порта был назначен Максим ДОВОЛЬНОВ. Его предшественник Сергей КУШНАРЕВ, "руливший" Восточным" с 25 января прошлого года, перешел на должность первого заместителя гендиректора.
В релизе порта к назначению Довольнова было сказано: "кадровые перестановки обусловлены совершенствованием структуры управления портом". Похоже, усовершенствовать кое-что удалось. По сведениям "ЗР", гендиректор и его команда были отправлены в отставку акционерами из-за очень высоких "непроизводственных трат", как-то: покупка новых "крузеров", аренда жилых апартаментов и тому подобное.
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