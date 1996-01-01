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Полис для ребенка
Не секрет, что самое ценное у родителей - это их дети. Существуют ли специальные программы страхования детей? Отвечает Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":
- Приморский страховой рынок предлагает много интересных программ страхования детей. Наиболее простая и удобная - программа семейного страхования. Купив один полис, где каждый застрахован на 50 тыс. руб., вы обеспечите защиту всей семье. Стоимость - от 500 руб. на человека.
Широко представлены программы для школьников. Классический вариант страхования ребенка от несчастного случая при страховой сумме в 50 тыс. руб. обойдется в 1,2 тыс. руб. в год. Полис на летний период, когда дети отправляются в детские лагеря, дешевле - от 50 руб. в месяц
Особо отмечу специальные программы с обязательным проведением вакцинопрофилактических мероприятий. Они обеспечивают страховую защиту в случае заболевания ребенка гриппом, гепатитом, дифтерией и т.д. Стоимость полиса - от 150 руб. до 1 тыс. руб. Для детей, занимающихся спортом, есть специальные программы. Цена вопроса зависит от вида спорта, возраста ребенка и страховой суммы.
Всестороннюю страховую защиту ребенок может получить по полису ДМС с полной оплатой медицинских расходов. Подобный полис доступен не всем гражданам, поскольку стоит не менее 30 тыс. руб.
Проявляя заботу о своих детях, родители, безусловно, не должны забывать о страховании, ведь это один из элементов спокойствия.
За ответами по любым вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и партнеры" по тел.: (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.
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