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Осуществлять таможенные платежи станет удобнее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новую операционную кассу открывает Примтеркомбанк. Как сообщили в отделе маркетинга банка, касса позволит упростить финансовые операции, связанные с таможенной очисткой грузов как физических, так и юридических лиц.

Новая касса расположена по адресу: ул. Стрельникова 4/6, напротив бизнес-центра на Крыгина, что очень удобно для тех, кому приходится часто оплачивать таможенные пошлины и сборы во Владивостокском торговом порту. 14 сентября касса начинает свою работу. Кроме приема таможенных платежей новая касса Примтеркомбанка будет обменивать валюту. Режим работы: с 9 до 19 часов.

По словам председателя правления Примтеркомбанка Константина КУЗНЕЦОВА, операционная касса открывается в рамках комплексной программы оптимизации филиальной сети ООО "Примтеркомбанк" по городу и краю. Стратегия работы организации в крае заключается в постоянном расширении спектра банковских услуг и внедрении предложений, облегчающих расчеты клиентов. Одним из важнейших направлений работы Примтеркомбанка является сопровождение ВЭД, для чего успешно внедрена услуга "Таможенной карты", которая уже стала оптимальным решением многих финансовых вопросов для представителей малого и среднего бизнеса. И Примтеркомбанк надеется, что открытие операционной кассы для приема таможенных платежей станет еще одним шагом к упрощению внешнеэкономической деятельности клиентов банка.

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