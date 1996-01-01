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Создание обособленного подразделения
Нередко в связи с расширением бизнеса учредители юридического лица принимают решение о создании одного или нескольких обособленных подразделений (филиалов и представительств). Каковы основные параметры для их регистрации? За консультацией "ЗР" обратился к налоговому адвокату Наталье КУТЕНКОВОЙ.
- Создав даже одно стационарное рабочее место (п. 2 ст. 11 НК РФ) на территории, подведомственной иной налоговой инспекции, организация в течение месяца должна подать Заявление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения и уведомить также налоговую инспекцию по месту регистрации головного офиса. Данное положение относится и к случаям, когда филиалы созданы в другом субъекте РФ или районе этого субъекта. В качестве доказательства создания обособленного подразделения могут являться: договор аренды помещения, в котором подразделение осуществляет деятельность; трудовой договор, заключенный с сотрудником подразделения, и др.
Несмотря на многочисленные споры, Министерство финансов РФ в который раз подтвердило свою позицию в письме от 07.07.06 № 03-01-10/3-149. Со следующего года законодательство обещают смягчить. Если налогоплательщик находится на учете в одном городе, регистрировать новые подразделения в различных налоговых инспекциях необходимость не возникнет.
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