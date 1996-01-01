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"Моор Стивенс" расширяет границы
19 сентября во Владивостоке заканчивается международная региональная конференция "Моор Стивенс", одной из ведущих аудиторских фирм мира, участие в которой принимают все представительства Моор Стивенс в СНГ. В таком авторитетном мероприятии приняли участие ведущие специалисты из десяти регионов Содружества независимых государства. Расширение географических границ влияния компании вполне оправдано, экономика России постепенно набирает темп.
"Моор Стивенс" - крупнейшая аудиторская и консалтинговая фирма на Дальнем Востоке, предоставляющая услуги в соответствии с международными стандартами аудита. Компания осуществляет налоговый, управленческий, юридический и фондовый консалтинг, производит оценочную деятельность, проводит полный аудит деятельности компании-клиента.
Нацеленность на работу с предприятиями среднего бизнеса, а не огромными мультикорпорациями является доминантой в работе международной консалтинговой компании. Клиентами "Моор Стивенс" в Приморье являются ДВМП, ПМП, Примсоцбанк и другие компании.
По словам основателя офиса "Моор Стивенс" во Владивостоке и его первого директора Гэвина СТОДДАРТА, приоритетной сферой деятельности фирмы является работа с судоходными компаниями. Ситуация в этом секторе достаточно стабильна, а это означает, что для компаний пришло время расширять свой бизнес, создавать финансовую базу для покупки новых судов, регистрироваться на российских и международных фондовых биржах. Подготовка всей необходимой информации, грамотный аудит, построение партнерских отношения с вероятными инвесторами, взвешенное отношение к рискам и потенциальным выгодам с помощью "Моор Стивенс" позволит дальневосточным компаниям выйти на широкую международную арену.
ДосьеКомпания "Моор Стивенс" возглавляет международную аудиторскую сеть "Moore Stephens International Limited". В течение нескольких лет подряд деятельность компании добивается наивысшей оценки как лучшая консалтинговая фирма по версии Lloyd Register. За период свыше 90 лет, прошедших с момента открытия первого офиса Моор Стивенc в Лондоне, компания превратилась в одну из 15 крупнейших ведущих международных бухгалтерских и консалтинговых фирм. В настоящее время независимые фирмы - участники и корреспондентские фирмы Моор Стивенc насчитывают более 13000 сотрудников в более чем 160 странах земного шара. На территории бывшего СССР компания Моор Стивенc впервые начала свою деятельность в России в 1989 г., имеет группу специалистов с уникальным опытом работы в области судоходного бизнеса, финансового сектора, а также в области энергетических и природных ресурсов.
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