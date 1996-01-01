Плата за воздух

В августе во Владивостоке прошел первый международный съезд рыбаков. Один из самых острых моментов, который активно обсуждали делегаты съезда, - ставки сбора за биоресурсы. Заместитель министра сельского хозяйства Владимир ИЗМАЛОВ заявил, что проблема существует и она является "тормозным башмаком" отрасли. Правда, правительство уже разработало несколько вариантов ее решения. Но, к сожалению, пока в Москве думают, как сделать ставки более дифференцированными, налоговые инспекции на местах предъявляют рыболовецким компаниям многомиллионные платежи за пользование водными биологическими ресурсами.

Смена системы

Напомним, что ставки сбора за биоресурсы пришли на смену рыбным аукционам в 2004 г. Тот год явился для рыбной промышленности переломным: вышло постановление Правительства РФ от 20 ноября 2003 г. N 704 "О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов", одновременно вступила в силу глава 25.1 Налогового кодекса РФ, устанавливающая сборы за право пользования объектами животного мира, в том числе и объектами водных биологических ресурсов.

С самого начала изменившийся финансовый механизм оплаты за биоресурсы не вызывал у рыбаков возражений и упреков. Во-первых, после рыбных аукционов такая схема казалось манной небесной - предприятия больше не соревновались между собой, доводя друг друга до грани банкротства, а просто оплачивали установленный сбор. Тем более что ставки сбора казались для многих более чем приемлемыми. Основной ресурс большинства компаний - минтай стоил чуть более 3 тыс. руб. за тонну, примерно столько же - треска и палтус. Однако для краба ставки сбора превысили планку в 10 тыс. руб. А вот на нерентабельные объекты ставки сбора были небольшие, от 200 до 1000 руб. за тонну

15 тыс. за... морскую воду

Первые итоги работы по данной схеме показали, что основной дальневосточный ресурс - минтай, выбирается практически полностью. Это и понятно, промысел минтая в Охотском море никаких сложностей у компаний не вызывает. Первый тревожный звоночек прозвенел в Камчатской области, когда речь зашла о добыче лососевых. Выяснилось, что местные рыбаки платят за одну и ту же рыбу совершенно разные ставки сбора. Так, налоговые сборы на нерку, выловленную в море до того, как она зашла в реку на нерест, составляют 20 тыс. руб. за тонну. А вот речная (отнерестившаяся) нерка обходилась компаниям в 5 тыс. руб. за тонну.

Приморские компании лососевых квот не имели. Однако у некоторых были крабовые квоты. Причем ставки сбора на краб практически не отличались от аукционных цен. Как следствие, многие компании начали отказываться от добычи этого ресурса.

"Наша компания одной из первых затронула тему о непомерно высокой плате за этот ресурс. После того как многие коллеги по региону поддержали нашу инициативу, Правительство РФ снизило ставки сбора на глубоководный краб с 30 до 13 тыс. руб. за тонну", - рассказывает первый заместитель председателя правления компании "Восток-1" Евгений УРСАКИЙ. Спору нет, то, что рыбаки сумели доказать Правительству РФ необходимость снижения ставки сбора за глубоководный краб, для рыбного бизнеса является несомненным плюсом. Чем больше компаний легальным образом работают на крабе, тем сильнее они будут противодействовать браконьерскому промыслу. Вот только по другим объектам ставки сбора не снизили, и к началу 2005 г. фискальные органы внезапно потребовали расчета за ресурс, который компании не смогли по разным причинам освоить.

Спорный прогноз

На вопрос, почему рыбацкие предприятия не могут выловить свои лимиты, руководители рыбодобывающих компаний отвечают весьма аргументированно. Научные прогнозы являются основой для утверждения Правительством РФ общедопустимого улова (ОДУ) по районам промысла и видам водных биологических ресурсов. В свою очередь, на основании ОДУ происходит распределение квот (лимитов) вылова объектов водных биологических ресурсов между пользователями по видам и районам промысла. На основании этих данных и выдаются лицензии на право промысла того или иного вида, и на основании данных, указанных в лицензии, уплачивается сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

На практике научные прогнозы подходов рыбы всегда дают погрешность (особенно это актуально для лососей) в силу различных причин, в том числе и социальных (браконьерство). Поэтому реальные подходы различных объектов водных биоресурсов и ОДУ могут существенно расходиться.

Пользователи же наделяются квотами исходя из общедопустимых уловов и, соответственно, оплачивают сбор не за фактически добытые водные биоресурсы, а за то количество водных биоресурсов, которое указано в лицензии (основанное на прогнозных данных), независимо от того, в каком объеме освоен указанный в разрешении вид.

"Вторая основная причина "остатков" квот кроется в производственной деятельности компании. Находящееся в районе промысла судно может получить повреждение во льдах и пойти на ремонт, могут сказаться неблагоприятные метеоусловия и траулер вместо 40 промысловых суток реально отработает всего 20, - рассказывает Евгений Урсакий. - Однако прежде чем начать промысел, компании уплачивают сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов первоначально в виде разового, а затем - регулярных взносов. Сумма первоначального взноса составляет 10% и уплачивается при получении лицензии. Оставшаяся сумма сбора уплачивается равными долями в виде регулярных взносов в течение всего срока действия лицензии".

После того как предприятия не смогли выбирать лимиты по вышеуказанным причинам, их владельцы задумались, почему они должны платить за неосвоенный ресурс. Ведь рыба не была поймана, соответственно, прибыль нулевая. Поэтому большинство компаний справедливо решило, что если они аннулируют свои разрешения на не выбранную часть квоты и подтвердят это документально, то никаких претензий к ним у налоговых органов не будет. Они ошиблись.

Миллионы за воздух

За последние полтора года налоговые органы в разных регионах ДВФО решили взыскать с компаний деньги за неосвоенные квоты. Так, инспекция Федеральной налоговой службы РФ по городу Петропавловск-Камчатский своим решением потребовала от компании "Океанрыбфлот" оплатить всю сумму сбора за полученное разрешение.

Компания обратилась с заявлением в арбитражный суд, и началась судебная тяжба. Смысл судебной тяжбы в том, что, по мнению фискального органа, добывающая компания не вправе корректировать суммы сборов, подлежащих уплате. "Глава 25.1 НК РФ не устанавливает возможность зачета или возврата ранее уплаченных сумм", - сказано в решении налоговой инспекции.

С аналогичными требованиями к рыбодобывающим компаниям выступили и приморские налоговые органы. 2006 г. стал для рыбаков самым проблемным. Только одна компания "Восток -1" получила от налоговых органов около двадцати (!) решений о выплате сборов на общую сумму 17 млн руб. плюс к этому около 6 млн руб. пени.

"Годовая стоимость лимитов по налогу на водные биоресурсы - $2 млн 830 тыс. Решения налоговой инспекции по выписанным, но не выбранным лимитам - $850 тыс. Проще всего для государства повесить на компанию из воздуха 22 млн руб. и считать миссию по наполняемости бюджета выполненной, - недоумевает первый заместитель председателя правления компании "Восток-1" Евгений Урсакий. - Но ведь это в корне противоречит заявлениям правительства, которое объявило о том, что будет развивать рыбную отрасль. В конечно итоге рыбаки начинают сами защищаться в судах. Мы также обратились в арбитражный суд. У нас имеются все официально зарегистрированные документы, подтверждающие объем вылова. Как объяснить трудовому коллективу, что у них не будет повышения заработной платы из-за того, что компания должна заплатить за воздух?"

Повысить или снизить?

Однако рыбацкая общественность понимает, что индивидуальное обращение компаний в арбитражный суд проблему не решит. Арбитражная судебная практика неоднозначна, и получается, что рыбаки зависят от решения судей.

Какую сторону возьмут суды, предсказать тяжело. Но "положительная" судебная практика по подобным делам в России существует. Арбитражные суды Северо-Западного округа признали незаконным требование налоговой инспекции о доначислении сумм сбора за фактически не изъятый объем биоресурса из-за аннулирования уполномоченным органом разрешения на ведение промысла.

29.06.06 г. Высший арбитражный суд РФ рассмотрел судебные акты Северо-Западного округа по заявлению ИФНС г. Архангельска и признал правильным следующее толкование гл. 25.1 Налогового Кодекса РФ: "После прекращения срока действия лицензии либо при ее досрочном прекращении, ее обладатель перестает быть плательщиком сбора. Так как общество фактически не выбрало установленные объемы биоресурсов по квоте и разрешения на это не имело, то суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что общество вправе предоставить налоговому органу уточненные сведения о сумме сбора, подлежащие оплате с учетом фактически использованных объемов по квоте и срока действия разрешения", - говорится в решении суда.

"В настоящее время у компании 20 исков в Арбитражном суде Приморского края. Считаем, что у нас на руках все подтверждающие нашу правоту документы. Мы также аннулировали свои лицензии, и все это указано в документах Россельхознадзора. Хочется подчеркнуть, что существуют объективные причины, по которым лимиты были не выбраны. Они все указаны в документах", - утверждает Евгений Урсакий. Между тем для выхода из спорной ситуации достаточно внести в главу 25.1 НК РФ статью 333.7 такую строчку: "Объектами животного мира должны быть и водные биологические ресурсы". Более того, запланированное в ближайшее время повышение ставок сбора на сельдь, кальмар и другие объекты идет вразрез с заявленным курсом на поднятие конкурентоспосбоности рыбной отрасли. Наоборот, нулевая ставка на малорентабельные виды биоресурсов позволит в 2008 г. успешно перераспределить квоты между компаниями.