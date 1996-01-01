Уникальный фасад украсит лицо города

Любой крупный город или же не крупный и даже вовсе не город, а просто приличный поселок обязательно имеет здания общественного характера. Среди них - администрация и магазины, школы и детские сады, разные конторы государственных организаций и частных фирм, кинотеатры и центры досуга, станции и вокзалы, храмы и многое другое. Часто эти объекты имеют оригинальную архитектуру, внешнюю и внутреннюю отделку, относятся к местным достопримечательностям и являются гордостью как самих владельцев, так и местных жителей.

Если взять и поискать по всему Владивостоку, то отнести к особенно интересным зданиям здесь можно, пожалуй, всего-навсего несколько десятков. А все остальные - это "вал", "типовуха" без какой-либо особой фантазии. Один за другим в разных концах города возникают новые, но визуально одинаковые объекты-близнецы. Только если раньше они строились из кирпича и бетона, то теперь - из стекла и алюминия. Возможно, так строить и современно, и модно, но строения, которые выдаются "потоком", отнюдь не относятся к выдающимся. А еще в городе есть немало объектов, вид которых портит его восприятие - это трансформаторные будки, здания насосных, утилитарные подпорные стенки и т.д. Казалось бы, уже новые сооружения такого рода можно было строить как-то пооригинальней, но все идет по "традиции". Как-то на одном из давних градостроительных советов поднимался вопрос о придании таким объектам изящных архитектурных форм и красивого внешнего вида. Но этот вопрос так и завис в воздухе, потому что красота требует жертв, а на жертвы никто пойти не захотел - ни городской бюджет, ни предприятия жилищно- коммунального бизнеса.

Придать городской архитектуре новый облик помимо оригинальных архитектурных решений, как то: строительство мансард, можно с помощью использования новых фасадных строительных материалов. Применяя их в разных сочетаниях, можно добиться такого эффекта, что объект действительно станет местным чудом, привлекающим внимание не только небогатых китайских, но и тайских, английских, египетских и турецких туристов.

На строительном рынке Владивостока в этом строительном сезоне появились японские фиброцементные панели компании Nichiha. В Приморье их завезла торгово-строительная компания "Секвойя". Ее специалисты считают, что этот облицовочный материал может стать одним из ведущих в арсенале проектировщиков, дизайнеров и строителей, работающих над приданием зданиям и сооружениям города неповторимого облика. Они могут, например, прекрасно использоваться при реставрации многих памятников архитектуры в историческом центре города.

Сразу надо отметить, что эти панели можно применять не только при обычной облицовке цоколей, фасадов зданий и сооружений, но и в теплых системах вентилируемых фасадов высотой до 4-х этажей, где они крепятся к алюминиевой обрешетке. Кроме этого, панели Nichiha могут стать изюминкой внутренней отделки помещений.

Главное достоинство этого материала - его внешний вид. Компания-производитель наработала большой ассортимент панелей, которые отличаются не только размерами, но и большим разнообразием цветов, оттенков и текстурных решений. Специалисты составили фирменный каталог из более чем 1000 вариантов лицевой поверхности плит, и это не предел. Фантазия заказчика, которому хочется чего-то особенного, может быть удовлетворена индивидуально, но, конечно, дороже. Зато, как говаривал Райкин: "Ни у кого нет, а у тебя - есть! Дифсит!"

Панели Nichiha отвечают самым строгим санитарным и экологическим требованиям и могут без каких-либо ограничений применяться внутри зданий, предназначенных для длительного пребывания людей.

Прочность этого материала и его многослойного акрило-уретанового декоративного покрытия обеспечивается закалкой в специальных автоклавах. При этом гарантируется сохранение его свойств в течение 15-20 лет.

Высокая сопротивляемость ультрафиолету обеспечивает сохранение цвета и оттенка практически неизменным более 10 лет, а применение специального пластификатора делает поверхностный слой панелей особенно устойчивым к экстремальным климатическим испытаниям дальневосточной природы. Сама основа материала способна сохранять свои свойства пригодными для эксплуатации до 80 лет - это гармонично совпадает с нормативным сроком жизни обычного здания.

Панели Nichiha соответствуют японскому промышленному стандарту JIS 5422 и выпускаются непосредственно в Японии. Они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, высокой прочностью и устойчивостью к разного рода деформациям. В самой Стране восходящего солнца конструкции вентилируемых фасадов с их применением оставались абсолютно без каких-либо визуальных изменений даже после землетрясений силой в 7 баллов. Они также пожаробезопасны, очень хорошо ведут себя и обслуживаются при эксплуатации: обычное загрязнение фасада устраняется первым же дождем или влажной уборкой с применением небольшого количества обычных моющих средств. В наборе этих панелей есть и такие, которые обладают т.н. фотокерамическим эффектом. С них легко удаляются мазут, масляные пятна и пр. органические загрязнения.

Заказчики, которые решаются использовать этот материал в строительстве, ремонте или реконструкции своих объектов, практически полностью избавлены от каких-либо хлопот. Компании "Секвойя" решает все вопросы в комплексе и ведет полное сопровождение заказа, в который входят: консультирование, создание дизайн-проекта и сметы, доставка материалов, монтаж фасадных систем и декора внутренних помещений, выполнение гарантийных обязательств.

Более подробную консультацию о панелях Nichiha можно получить у специалистов ТСК "Секвойя" по адресу: г. Владивосток, ул. 13-я Рабочая,12, тел./факс: (4232) 26-72-01, 43-56-02, 26-88-64, 20-99-76. E-mail: s-pro@list.ru Сайт: www.seg-pro.ru