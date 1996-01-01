Просто добавь воды. В офис

Если вас беспокоит низкая работоспособность персонала, не торопитесь обвинять подчиненных в профнепригодности. Может быть, им просто не хватает воды?

Многочисленные научные исследования подтверждают: при недостаточном поступлении жидкости в организм нарушается кровоснабжение и снижается активность головного мозга. В результате мыслительный процесс замедляется, память ухудшается, а настроение портится - человек становится вялым и неработоспособным.

В одном из гамбургских университетов провели эксперимент: разделили студентов одного курса на две группы, одной из которых предоставлялось неограниченное количество питьевой воды во время занятий, а второй разрешено было пить только в перерывах. Те студенты, что получали воду без ограничений, демонстрировали больший творческий потенциал и удивляли креативностью решений, в то время как вторая группа была менее активной и показывала худшие результаты.

Следовательно, "запустить" процесс мышления можно, увеличив поступление воды в организм. Естественно, эта вода должна быть надлежащего качества. Для того чтобы обеспечить сотрудников чистой питьевой водой, некоторые компании заказывают ее доставку. Но есть более простой и экономичный способ - установить в офисе водоочиститель.

Очень хорошо зарекомендовал себя новейший бытовой фильтр проточного типа NEOS VE, обладающий очень эффективной 8-ступенчатой системой очистки. Он не просто избавляет воду от взвесей, бактерий, паразитов, тяжелых металлов и неприятного запаха, но и существенно улучшает ее состав. Специальные фильтры меняют структуру воды, заряжая мощной жизненной энергией. А антибактериальный компонент водоочистителя предупреждает вторичное размножение бактерий и кишечных палочек в уже очищенной воде.

Обработанная NEOS VE вода по праву считается "живой": способствует нормальному клеточному росту, защищает от токсинов и улучшает работу пищеварительной системы. Ее антиокислительные свойства предотвращают множество заболеваний, включая онкологические, и укрепляют иммунитет.

Установка и эксплуатация этого водоочистителя проблем не вызывает: он подключается к водопроводу с помощью обычной соединительной трубки. После прохождения через сложную систему фильтров вода накапливается во внутреннем резервуаре объемом 3,5 литра и долго сохраняет свою свежесть.

Словом, не торопитесь с резкими оценками в адрес персонала. Установив в офисе NEOS VE, вы наверняка измените о подчиненных свое мнение, ведь рост финансовых показателей компании не заставит себя ждать.

Приобрести водоочиститель NEOS VE "Энергия жизни" можно по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 115, 3-й эт., к. 319, тел. (4232) 26-96-87.