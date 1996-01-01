Убыточная автогражданка ударила по приморским страховым компаниям

Приостановить продажу страховых полисов по ОСАГO - такое решение приняло на днях руководство САО "Пирамида". Пойти на столь беспрецедентный шаг заставила чрезвычайно низкая рентабельность этого обязательного для всех владельцев автотранспортных средств вида страхования, закон о котором был принят Государственной думой три года назад.

В народе его прозвали "автогражданкой", полагая, очевидно, что эта дама положит конец всем безобразиям на дороге. Но уже первые несколько месяцев работы с ней показали: документ несовершенен. Причем настолько, что в него нужно как минимум вносить серьезные поправки, а как максимум - разрабатывать и принимать новый закон.

Предполагалось, что, заключив договор ОСАГО, владельцы иномарок и прочих транспортных средств получат в его лице верного друга и защитника своих интересов при возмещении ущерба, причиненного их авто в результате дорожно-транспортных происшествий и других аварийных ситуаций. Увы, этого не произошло. Нестыковка между собой ряда положений закона и Административного кодекса привели к значительным расхождениям в оценках при определении виновных ДТП и размера страховых выплат. Оказались обманутыми в своих ожиданиях и страховые компании. По данным актуарных расчетов, в целом по России убыточность ОСАГО в 2007 г. будет составлять 48%. Собственно, она имеет место быть и сейчас.

Вот что сказала по этому поводу директор по экономике САО "Пирамида" Елена КУЗНЕЦОВА:

- За восемь месяцев текущего года убыточность компании от работы по полисам "автогражданки" составила 58% при минусовой, в 7-8%, рентабельности. Такие сведения представил наш аналитический отдел, отметив при этом, что пока доходы от размещенных резервов (а это 8,6% годовых) перекрывают отрицательный финансовый результат по ОСАГО. Однако при сохранении существующих тенденций рентабельность будет снижаться и дальше и уже в первом квартале 2007 г. достигнет 12-13% со знаком минус.

Приходится говорить о предпосылках серьезных рисков, которые могут существенно повлиять на финансовое положение компании в целом. Это, в первую очередь, связано со спецификой автомобильного рынка в Приморье: темпы роста цен на авторемонт во Владивостоке и других крупных населенных пунктах края превышают темпы роста инфляции. На это огромное влияние оказывает активная торговля подержанными импортными автомобилями, в результате чего убыточность автострахования в нашем регионе значительно превышает среднюю по России.

Поэтому, реально оценивая перспективы, мы вынуждены были принять такое решение. Кому-то, возможно, оно покажется скоропалительным. Но в таком положении оказались не мы одни: практически все страхователи края обеспокоены теми же проблемами.

Готовя эту публикацию, мы обзвонили несколько крупнейших страховых компаний приморской столицы, задав всем один и тот же вопрос: насколько выгодна им работа с ОСАГО. "Здесь у нас пока все "по нулям", - ответили в САО "Россия". - То есть никакой особой выгоды мы не имеем. Все расходы на "автогражданку" покрываем из собственных доходов. Жаловаться как будто и не на что, но если так пойдет и дальше, то, наверное, придется многое пересматривать". Не звучало особого оптимизма и в осторожных ответах представителей "Росгосстраха" и "Русского мира". А позиция руководства "Военно-страховой компании" уже была изложена в одном из недавних выступлений "ЗР": убыточность автострахования из-за низких региональных коэффициентов в ряде краев и областей Российской Федерации не подлежит сомнению. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, целесообразно устанавливать страховые тарифы по категориям транспортных средств и вносить, пока не поздно, поправки в действующее законодательство.

Вместе с тем руководство САО "Пирамида" не намерено сворачивать у себя всю деятельность по ОСАГО. Все ранее заключенные договора действительны и работа по ним будет продолжаться в прежнем режиме. Кроме того, принято решение об увеличении уставного капитала компании до 120 млн руб., что позволит значительно повысить доходность от размещения резервов для поддержания прибыльности этого вида страхования в целом. В "Пирамиде" не теряют надежды на то, что работа по совершенствованию закона об ОСАГО будет продолжена, а это, в свою очередь, позволит страховщикам более уверенно чувствовать себя на финансовом рынке края.