Народное правительство за справедливость

С 3 по 5 сентября Владивосток с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы и лидер политической партии "Патриоты России" Геннадий СЕМИГИН.

За три дня он успел встретиться с активом Приморского регионального отделения партии, с первым вице-губернатором края Александром КОСТЕНКО, главой администрации Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ, руководством Тихоокеанского пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Пообщаться с обычными гражданами Семигин отправился во Владивостокский морской торговый порт и на Первореченский рынок, в муниципальную аптеку и краевую больницу. Его партия интересна тем, что предложила свой вариант бюджета -2007 и собрала Народное правительство.

Досье Политическая партия "Патриоты России" создана в апреле 2005 г. Прошла проверку Федеральной регистрационной службой, насчитывает 59 412 человек в 75 регионах страны. Позиционирует себя как оппозиционная, независимая партия. В 2006 г. совместно с Народным правительством разработала альтернативную программу развития страны, концепцию альтернативной бюджетной политики на 2007 г. и стратегию развития страны на десять лет вперед в программном документе "Новый курс России". Стремится к объединению всех оппозиционных социалистических социал-демократических и центристских партий.

"Мы за справедливое решение вопросов о доходах. 720 российских миллиардеров контролируют 291 млрд долларов активов, а около 60% граждан живет на деньги, которые даже не покрывают прожиточного минимума", - сформулировал главную мысль программного документа "Новый курс России" лидер Народного правительства. Пользуясь случаем, корр. "ЗР" задал ему несколько актуальных для Приморского края вопросов:

- Сторонниками "Патриотов России" стали люди различных убеждений, от коммунистических до либеральных. Вы сформировали оппозиционный кабинет министров и Народное правительство, разработали альтернативный бюджет 2007 года. Всего за год вам удалось с 37-го места выйти в восьмерку активно действующих партий. В чем причина такой небывалой популярности?

- Мы - за справедливость и за разрешение вопроса собственности. В стране 10% семей получают 90% доходов, 5% населения владеют 75% всех денежных сбережений РФ. 10% семей монополизировали экономику. При таком перекосе никакие индексирования пенсий и пособий не решат проблему низкого уровня жизни населения. Мы серьезно проработали бюджетный подход и показали, как можно получить на 700 млрд руб. в год больше. Бюджет должен быть бездефицитным, это сразу увеличит доходы на 3, 5 трлн руб. Мы впервые предложили рассматривать бюджет снизу вверх, идя от доходов и расходов семьи. Дальше рассматриваем городской бюджет, краевой и так доходим до бюджета всей России. Сегодня у нас у 75% регионов бюджеты в минусе, между тем 9,6 трлн руб. размещаются на Западе под 1-2%. Если не собирать деньги в Стабилизационный фонд, а пускать в оборот в российскую же экономику, то ее рост может быть не 6%, а 15% при инфляции 5-6%.

- Много шума в прессе наделало ваше высказывание о новом порядке распределения доходов "центр - регионы". 40% - в центр, 60% - на развитие регионов, при сегодняшнем порядке - 66% и 34% соответственно. Насколько это заявление выполнимо?

- Я проехал 36 регионов и могу сказать, что познакомился с реальным положением дел в социально-экономической сфере. Из регионов забирается 66% денег. При этом 70% обязанностей, которые решал федеральный центр раньше, он сбросил на регионы. На мой взгляд, власть заинтересована держать регионы на коротком поводке в дотационном положении. Мы предлагаем делить 50% на 50%, а через три года 40% и 60%. Если все основные полномочия переданы в регионы, пусть и деньги идут туда же.

Мы предложили через специальные механизмы дать регионам по направлениям экономического развития 1 трлн 350 млрд из Стабилизационного фонда на строительство новых заводов, которые будут производить товары народного потребления. На модернизацию социальной инфраструктуры запланировано 2 трлн 480 млрд руб. (ЖКХ, строительство дорог, ремонт и переоснащение школ и больниц), 1 трлн 350 млрд руб. на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и размеров социальных пособий, 4 трлн 450 млрд руб. оставить на формирование стратегического резерва страны. Их следует вложить в ценные бумаги крупнейших российских госкомпаний и использовать как гарантийный фонд для кредитования крупнейших государственных экономических проектов. Конечно, все эти деньги нужно освоить, пока у нас получаются национальные проекты только через раздачу денег. В правительстве много людей, которые никогда не работали в бизнесе, экономике и практических отраслях хозяйства. Более того, они никогда не работали на территориях.

- У вас уже есть какие- то конкретные предложения по развитию Приморского края?

- Мы полгода изучали ситуацию и считаем, что Приморье, находясь между двух высокоразвитых экономик - КНР и Японии, не может не развиваться. Более того, если в ближайшие несколько лет здесь не изменится экономическая ситуация, то в дальнейшем положение будет очень тяжелым. С этой целью мы предлагаем законодательно на всех уровнях утвердить за Приморским краем статус особой стратегической зоны. В нашем понимании это, прежде всего, развитие социальной инфраструктуры и новой системы миграционной политики. В ближайшие два-три года надо поднять уровень жизни приморцев в пять раз. Мы предлагаем взять из Стабилизационного фонда $5-10 млрд и выстроить здесь несколько десятков небольших заводов, производящих товары народного потребления и строительные материалы. Далее выделить несколько млрд долларов на обновление структуры ЖКХ.

Для Дальнего Востока следует датировать авиа- и железнодорожные перевозки в другие регионы России и страны СНГ. Инвестировать средства в Богучанскую ГЭС, чтобы поставлять электроэнергию по льготным ценам на Дальний Восток. Мы предлагаем оставить в покое челночную торговлю, поскольку запретительные меры, которые сейчас проводит Правительство РФ, поставит на грань выживания более 100 тыс. приморцев, и навести порядок в миграционной политике. Наша принципиальная позиция: у нас достаточно своих безработных, обладающих хорошей квалификацией. Необходимо прекратить всяческие разговоры об отмене регистрации машин с правым рулем.