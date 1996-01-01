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О Первомайке говорили у губернатора
В понедельник 4 сентября губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН встретился с руководителем одного из крупнейших объединений рыбной отрасли Дальнего Востока Русланом КОНДРАТОВЫМ.
Встреча в краевой администрации была посвящена осенней путине и общей ситуации в отрасли. Руслан Кондратов проинформировал губернатора о результатах работы рыбацкого объединения в этом году и планах на будущее, а также представил конкретные предложения и меры по повышению эффективности работы отрасли.
По мнению Сергея Дарькина, несмотря на общие позитивные тенденции, которые прослеживаются в отрасли в последние годы, проблем остается немало. И они касаются не только промысла, рыбообработки, но и жизни рыбаков, их семей на берегу.
Губернатор не скрывал, что поводом для встречи стало полученное им обращение, подписанное 3000 жителей Первомайского района Владивостока и представителями трудовых коллективов столицы Приморья, в котором они просили поддержать Руслана Кондратова на выборах. В этой связи Сергей Дарькин поручил ему разработать свои предложения по дальнейшему развитию рыбного флота и тесно связанного с ним Первомайского района.
Первомайка, особенно Чуркин, всегда считались рыбацким районом Владивостока. Возглавляемое Русланом Кондратовым промышленное объединение также расположено здесь потому заинтересовано в развитии инфраструктуры и повышении качества жизни первомайцев.
На встрече были определены первоочередные задачи в данном направлении. Это создание новых рабочих мест, реализация программы "Доступное жилье", строительство транспортной развязки в районе улиц Спортивная и Луговая.
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