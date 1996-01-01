С заправки НК "Альянс" клиент должен уезжать довольным

"Быть лучшим оператором АЗС - это престижно", - призналась одна из участниц конкурса операторов АЗС НК "Альянс" в Хабаровске. Ее соперницы с высказыванием согласились. Все они волновались - до победы или поражения в тот момент оставался один шаг, точнее, одна часть третьего конкурсного этапа - практическое задание. Теория была уже позади. В тот день в Хабаровске за звание лучшего боролись победители второго этапа - операторы АЗС НК "Альянс" Бикина, Биробиджана, Комсомольска и краевого центра.

"На первом этапе конкурса участвовало около 350 человек, - рассказывает заместитель генерального директора по работе с персоналом ОАО "Хабаровскнефтепродукт" Олег ПАНКЕВИЧ. - Старшие операторы выбирали на своих АЗС лучших работников. Из них мы сформировали группы. В середине июля прошел второй этап конкурса, где в ходе практической и теоретической части проверялись умения и знания операторов АЗС. По итогам сегодняшнего конкурса определится лучший оператор АЗС НК "Альянс" в Хабаровском крае и ЕАО".

Со слов Олега Панкевича, этот конкурс решает две большие задачи. Во-первых, он предоставляет возможность операторам реализовать себя как специалистов. Во-вторых, дает им шанс продемонстрировать, как можно работать, как можно качественно обслуживать клиентов. "Наша цель - доказать, что НК "Альянс" - это та компания, которая заботится о своих клиентах", - подчеркнул заместитель генерального директора по персоналу. Его дополнила главный специалист мотивации и трудовых отношений департамента персонала НК "Альянс" Наталья ФИЛИППОВА: " Очень важно, что лучшие операторы смогут передать свой опыт коллегам по работе, потому что наша цель, чтобы каждый клиент с каждой заправки НК "Альянс" уезжал довольным".

Надо сказать, что в последние полгода на заправках НК "Альянс" действительно стали лучше обслуживать. Операторы улыбаются, здороваются, предлагают сопутствующие товары. "Клиенты раньше удивлялись, когда мы их спрашивали, что они желают, - рассказывает оператор АЗС №3 Хабаровска. - А теперь в ответ улыбаются, анекдоты рассказывают. Многие постоянно к нам заезжать стали. Да и у самой после нескольких комплиментов настроение поднимается. Я теперь на работу с радостью хожу".

Проверка как практики, так и теории - нововведение этого года. "Для оператора не может быть что-то неглавное, а что-то главное, - поясняет Олег Панкевич. - Он должен и работу с кассовым аппаратом знать, и стандартами общения владеть, и многое, многое другое уметь". Конкурсантки по-разному оценивают сложность заданий. Кому-то проще теорию написать, кому-то легче практическое задание выполнить. "Если подготовиться хорошо, то на все теоретические вопросы можно ответить. Времени достаточно. А на практическом задании главное - с волнением справиться", - отмечает одна из участниц.

"В общем-то, ответы на все эти вопросы специалист, который занимает эту должность, должен знать, - считает оператор из Комсомольска. - А хотелось бы, чтобы были вопросы, ответ на которые не лежит на поверхности, ответить на которые можно только имея опыт работы на АЗС. Например, определить правильную последовательность действий. Допустим, пришел бензовоз, что нужно сделать сначала - проверить пломбу, посмотреть наполнение или заземление сделать?". Коллеги девушку поддерживают: "Это действительно будет интересно".

Из 8 претенденток лучшей по итогам конкурса стала оператор Любовь НИКИТИНА из Бикина. Награда - премия в размере должностного оклада и ежемесячная 15% надбавка к зарплате в течение года - победительницу обрадовала. "Но приятнее признание", - сказала она. Премию в размере 75% от суммы оклада получила Ольга МИЛЬЧЕНКО оператор из Хабаровска, занявшая второе место. А премией в размере 50% от суммы оклада за третье место была награждена Ольга БАБИНА тоже хабаровчанка.

Получая поздравления, победительница сияла. А организаторы конкурса пообещали, что на будущий год мероприятие станет еще интереснее. Сегодня в каждом Дальневосточном регионе, где оперирует НК "Альянс", проводится свой конкурс, а со следующего года добавится четвертый - межрегиональный этап. "И тогда у каждой из вас будет шанс стать лучшим оператором на Дальнем Востоке", - в заключении произнес Олег Панкевич и пожелал успехов в работе каждой из конкурсанток и всем их коллегам.