Cпроси о качестве воды

В минувшую пятницу в пивоваренной компании "Балтика" заработала горячая линия по вопросам качества воды и продукции хабаровского филиала.

Любой желающий может позвонить по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок бесплатный) и задать интересующие вопросы по качеству воды, используемой на производстве, а также продукции, выпускаемой на заводе "Балтика-Хабаровск".

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе хабаровского филиала компании, горячая линия будет работать круглосуточно в течение двух месяцев, кроме воскресений. Основная задача горячей линии - предоставить наиболее полную и достоверную информацию об экологической безопасности продукции, о системе контроля качества на предприятии. В компании заверили, что полученная информация будет использована для усовершенствования работы, улучшения качества продукции и новых разработок.