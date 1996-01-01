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"Lexmark" - машина бизнес-класса!
"Феррари", конечно, классная машина. Но все же "Феррари" не может одновременно печатать, сканировать, принимать факс и копировать, как машина бизнес-класса Lexmark X8350.
Забавно, но ощутить скорость и комфорт настоящей машины бизнес-класса можно не только в салоне шикарного лимузина, но и в собственном офисе, даже если этот офис - домашний. Для этого необходимо всего лишь приобрести устройство Lexmark X8350!
Lexmark - один из известнейших в мире производителей печатающих устройств. Используя новейшие технологии, постоянно совершенствуя и пополняя свой модельный ряд, специалисты Lexmark создали X8350 - машину бизнес-класса, которая совмещает в себе функции сразу нескольких устройств: принтера, сканера, факса и копира. Четкие классические линии корпуса новой машины оценят не только новички, но и профессионалы. При печати документов она развивает скорость до 45 тысяч сантиметров бумаги в час.,* фотографии печатает на скорости 34,2 тысячи сантиметров высококачественных снимков в час.**
Lexmark X8350 оснащен бортовым компьютером с жидкокристаллическим дисплеем, с помощью которого не только профессиональный гонщик, но даже чайник, сможет легко подавать команды устройству, корректируя его действия. Нужно заметить, что распечатывать фотографии и документы можно непосредственно с флэш-карты, при этом наличие компьютера не принципиально, так как Lexmark Х8350 оборудован USB-портом, сертифицированным по стандарту PictBridge, а также слотом для флэш-карт.
Для любителей тюнинга производители предлагают адаптеры для проводных и беспроводных сетей, что значительно расширяет возможности этого устройства, делая его выгодным и необходимым приобретением.
Говоря Lexmark вы подразумеваете высокие технологии, новейшие решения и хороший вкус!
* - 25 стр./мин. монохромная печать ** - 19 стр./мин. цветная фотопечать *** - 475 стр. ресурс работы картриджа
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