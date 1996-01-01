Взгляд в будущее

Не так давно переговорщики, работающие над согласованием условий вступления нашей страны в ВТО, заявили, что российский страховой рынок будет открыт для прямой работы иностранных страховых компаний. И хотя конкретные условия еще не оговорены, тем более что переговоры по-прежнему затягиваются, эти события стали своеобразным моментом истины для российского страхового рынка.

Различные издания тогда приводили мнения многих руководителей страховых компаний по поводу происходящего. Одни, кто готовится к продаже компании зарубежному капиталу, открытие рынка приветствовали. Другие активно выступают за формирование национального страхового рынка и в будущем видят свои компании только российскими, с российским капиталом. В числе "других" - генеральный директор Страхового Дома ВСК (ОАО "Военно-страховая компания") Сергей Цикалюк. С ним встретился корреспондент "ЗР".

- Сергей Алексеевич, страховой рынок продолжает развиваться. Разные компании демонстрируют различную динамику, но в то же время объем страховых премий у крупнейших страховщиков растет. В чем причина?

- Основной фактор роста - это позитивные тенденции в экономике. Предприятия имеют возможность системно планировать свою деятельность и закладывать затраты на страхование в бизнес-планы. Оживляются средний бизнес, промышленное производство, сфера услуг. С ростом экономики растет и страховой сектор.

- Похоже, что основной резерв страхового рынка последних лет - ОСАГО - уже исчерпан. За счет чего он будет расти?

- Сегодня, по оценкам, более 90% зарегистрированных транспортных средств уже обеспечены полисами ОСАГО. Я думаю, это действительно предел. Оставшиеся 5-10% либо не эксплуатируются, либо их владельцы принципиально не страхуются, нарушая закон. Так что излишнего оптимизма страховщикам испытывать не приходится. В ряде субъектов федерации, где действуют низкие региональные коэффициенты, страховщики терпят убытки. Это некоторые северные регионы, причем как в европейской части России, так и за Уралом. Очень непростая ситуация, например, в Перми, в Вологде, Мурманске, Ханты-Мансийске, ряде других регионов.

- Почему так происходит?

- Если вы помните, когда вводилась "автогражданка", много говорилось о завышенных тарифах ОСАГО. Страховщики же просили подождать 3 года, пока не накопят необходимой статистики. Сейчас статистика накоплена, и оказывается, что тарифы не такие уж и завышенные. В ряде регионов, как я говорил, их, наоборот, пора повышать. Кроме того, корректировать коэффициенты придется, возможно, и по различным категориям транспортных средств. Ведь уровень выплат по такси, автобусным паркам и т.д. зашкаливает.

- Страховщики любят говорить о том, как клиенту выбирать страховую компанию по ОСАГО. Что посоветуете вы?

- Про это уже столько сказано, что не хочется повторяться. Единственное, на чем бы я заострил внимание предприятий и организаций, страхующих свои автопарки, - это необходимость проведения тендеров по ОСАГО. Несмотря на примерно одинаковые тарифы, у разных страховых компаний разная система сервиса для клиентов. Страховой Дом ВСК этому вопросу всегда уделял повышенное внимание, и неспроста из всех лидеров ОСАГО у нас традиционно самый низкий показатель количества жалоб от клиентов. Опять же мы - единственная компания, самостоятельно в рамках единого юрлица регулирующая страховые случаи во всех субъектах РФ.

Уже более 60% страховых компаний, имеющих лицензию на ОСАГО, пользуются нашими услугами по урегулированию страховых случаев с их клиентами в регионах, где у этих страховщиков нет представительств. С начала года по данной программе мы произвели свыше 3000 страховых выплат. То есть и наши коллеги-конкуренты высоко ценят сервис ВСК. Вы видели нашу рекламу по автострахованию?

- Честно говоря, не обратил внимания...

- Да потому, что ее в природе нет! Мы сформировали пятый в стране портфель по страхованию ОСАГО, второй портфель по страхованию автоКАСКО юрлиц, не затратив на рекламу ни копейки. А клиентская база растет. Почему? Люди делятся мнениями о страховщиках, представители бизнеса тоже общаются между собой. Хороший сервис и оперативные выплаты - вот наша лучшая реклама.

- За счет каких видов страхования будет расти рынок?

- Большое будущее за ипотечным страхованием. Думаю, мы не ошиблись, когда еще несколько лет назад выделили страхование в ипотеке в отдельное направление работы. Наша программа ипотечного страхования используется как в рамках программы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, так и при реализации различными банками собственных ипотечных программ. При этом мы стремимся максимально упростить заемщику процесс заключения договора страхования. Со многими банками мы достигли договоренности о размещении наших сотрудников прямо в офисах банков.

- Сколько всего банков при ипотечном страховании принимают полисы ВСК?

- Около 100. Но многие из них - это сетевые банки, так что точек продаж полисов ипотечного страхования у нас гораздо больше. ВСК сформирован уже достаточно большой портфель страхования в ипотеке, есть много примеров страховых случаев. Есть уже и попытки мошенничества со стороны клиентов.

- Какие?

- Это произошло недавно в одном из регионов. Мне не хочется объяснять всю схему, чтобы не провоцировать других нечистоплотных заемщиков. Как мне кажется, интересно другое: Страховой Дом ВСК предотвратил попытку мошенничества, которую "проглядел" банк. То есть уже на стадии заключения договоров страхования и кредитования мы обезопасили банк от риска.

- Насколько мне известно, сейчас в Думе лежит законопроект об обязательном страховании опасных производственных объектов. Зачем это нужно?

- Закон еще не принят (второе чтение запланировано на осеннюю сессию), но необходимость его очевидна. Сегодня в стране эксплуатируются десятки тысяч автозаправок, складов ГСМ, промышленных объектов, аварии на которых чреваты серьезным ущербом, а зачастую и опасностью для жизни и здоровья граждан. Государство избрало страхование как наиболее цивилизованный способ защиты имущественных интересов граждан и бизнеса. Подчеркну: речь идет об обязательном страховании не самих объектов, а ответственности их эксплуатантов. Это вполне логично: если твой бизнес потенциально опасен, застрахуй свою ответственность.

- Периодически обсуждается также тема создания на страховом рынке саморегулируемой организации страховщиков с передачей ей части функций страхового надзора. Как вы к этому относитесь?

- Это тема для отдельной беседы, и я бы не хотел сейчас давать каких-то расширенных комментариев по данному вопросу. С одной стороны, страховой рынок не может быть статичным и всегда нужно стремиться к его совершенствованию. С другой - за последние годы Страхнадзор очень сильно изменился. Налицо реальные успехи. Чего только стоит та работа по борьбе с псевдостраховыми схемами, которая сегодня ведется! Раньше, если вы помните, на эту проблему зачастую просто закрывали глаза. В любом случае эту тему необходимо открыто обсуждать, проводить развернутые консультации, чтобы не совершить ошибок, которые могут навредить рынку.

- Банковские аналитики все чаще отмечают негативные тенденции на рынке потребительского кредитования. Процент невозврата потребкредитов растет. Страховщики могут тут помочь банкирам?

- Страховщики могут снизить банковские риски. Только не нужно подменять понятия. У любого банка есть желание передать кредитный риск страховщику в полном объеме. На рынке пару лет назад даже появился такой продукт - страхование риска невозврата кредита. Скажу честно, несмотря на то, что Страховой Дом ВСК позиционирует себя как компания №1 по работе с банками, данный продукт запустил другой крупный страховщик. Мы пришли к выводу, что для нас он будет слишком рискованным. Ведь если банк страхует невозврат, то у него вообще пропадает ответственность за качество кредитного портфеля, за селекцию заемщиков, так как, если что, платить будет страховая компания. Не скрою, тогда очень многие банки воспользовались этим предложением. Но вот прошло какое-то время, и страховая компания прекратила эту программу, оказавшуюся сверхубыточной.

Страховать риск невозврата в полном объеме ни один нормальный страховщик не будет, а вот снизить риск банка путем страхования рисков, поддающихся статистическому анализу, - это страховщикам вполне по силам. Например, мы сегодня со многими банками сотрудничаем, страхуя риски невозврата потребкредитов по причине смерти заемщика (поручителя) или утраты ими трудоспособности. Скоро, думаю, расширим страховое покрытие за счет риска потери заемщиком стабильного источника дохода. То есть тут банк и страховая компания выступают партнерами, в чистом виде страховые риски страховщик берет на себя, а вот риск некачественной селекции заемщиков остается у банка. Разделяются риски, разделяется ответственность.

- В феврале будущего года Страховому Дому ВСК исполнится 15 лет. Вы можете очень кратко сказать об основных достижениях ВСК за эти годы и о планах на будущее?

- Основное достижение - это наш коллектив и наши клиенты. Сегодня 85 тысяч предприятий и организаций, федеральные и региональные органы власти, миллионы россиян доверяют свою страховую защиту ВСК. Кроме того, мы единственная компания, кто с нуля создал реально работающую филиальную сеть, насчитывающую свыше 350 филиалов и отделений во всех субъектах РФ. Все это позволяет нам постоянно демонстрировать темпы развития выше среднерыночных.

Если говорить о планах, то задача № 1 - это укреплять свои позиции на классическом страховом рынке, сохраняя статус национального страховщика. Для серьезной компании сегодня открыты все двери. Легко работать с эффективными собственниками и менеджментом предприятий, основная цель которых - не пытаться каким-то образом заработать на размещении заказа на страхование, а получить надежную страховую защиту и качественный сервис за адекватный тариф. Сегодня таких, к счастью, все больше и больше.