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"Пирамида" увеличит уставный капитал
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Советом директоров страховой компании "Пирамида" принято решение об увеличении уставного капитала до 120 млн руб.
По информации недавно назначенного генерального директора Галины ЗЫРЯНОВОЙ, CК "Пирамида" планирует в ближайшее время расширить страховую деятельность в регионах.
Особое внимание компания уделяет активизации деятельности Хабаровского филиала. На протяжении последних 5 лет страховая деятельность общества в Хабаровске практически не осуществлялась. Одновременно активно развивается в этом регионе деятельность дочернего общества "Кредитный дом "Инфен", занимающегося потребительским кредитованием.
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