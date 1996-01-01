"Пирамида" увеличит уставный капитал

Советом директоров страховой компании "Пирамида" принято решение об увеличении уставного капитала до 120 млн руб.

По информации недавно назначенного генерального директора Галины ЗЫРЯНОВОЙ, CК "Пирамида" планирует в ближайшее время расширить страховую деятельность в регионах.

Особое внимание компания уделяет активизации деятельности Хабаровского филиала. На протяжении последних 5 лет страховая деятельность общества в Хабаровске практически не осуществлялась. Одновременно активно развивается в этом регионе деятельность дочернего общества "Кредитный дом "Инфен", занимающегося потребительским кредитованием.