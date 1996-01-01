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Филиалы во благо?
Количество страховых компаний, работающих в крае, более сотни. Каждый год здесь открываются новые филиалы в основном московских страховщиков. Насколько это позитивная тенденция на рынке и можно ли ее сравнить с зарубежным опытом? Мнение Сергея БИРЮКОВА, генерального директора первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и партнеры":
- Этот объективный процесс говорит о повышенном интересе к региону, а также о развитии страхового бизнеса в стране в целом. Между тем тенденция количественного роста страховщиков противоречит государственной политике, направленной на значительное сокращение числа страховщиков, особенно региональных. Это связано с планами вступления России в ВТО, и, как следствие, соответствия российского страхования международным стандартам.
Сравнивать российский и зарубежный опыт непросто, история российского рыночного страхования еще очень коротка. Тем не менее, например, в США открытие филиала страховой компании в другом штате - процесс серьезный: страховщик должен соответствовать целому ряду критериев, в том числе внести солидный депозит в обеспечении своих гарантий, обеспечить рассмотрение споров по месту нахождения клиента и т.д. И что крайне важно - филиал имеет право получения риска на страхования во "вторую очередь" - приоритет отдается местным страховым организациям.
У нас, напротив, у местных страховщиков нет государственной поддержки. Целый ряд филиалов работает без полномочий по принятию решений и организации выплат на местах, а все споры рассматриваются по месту нахождения головного офиса. Мне не хотелось бы быть категоричным, на любых рынках есть разные представители по качеству оказываемых услуг. На рынке страхования все- таки больше положительных тенденций, чем отрицательных.
За ответами по любым вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и партнеры" по тел. (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.
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