Малыши улыбаются "АКОСу"

В суете рабочего дня, одолеваемые постоянными заботами и проблемами, в шуме машин и бумажной круговерти на работе мы порой забываем о самом главном. Позвонить родителям, поговорить с ребенком - все это отодвигается ворохом каждодневных проблем. Но что может быть сильнее, чем детская обида, - горькая и простая, что может быть дороже улыбки малыша?

22 августа в детском саду № 7 во Владивостоке по ул. Адмирала Кузнецова произошло маленькое чудо. Восторженно смеялась детвора, радовались папы и мамы: во дворе садика выросли качели, горки, карусель и кораблик... Такого оживления во дворе детского сада не было давно. Новые игровые комплексы подарила детишкам компания "АКОС" - тот самый сотовый оператор, услугами которого пользуются очень многие приморцы.

Не секрет - финансирование детских учреждений оставляет желать лучшего, денег часто не хватает.

- Для того, чтобы выполнить ремонт, одного энтузиазма мало. Нужны деньги, - сетуют сотрудники детского сада. - Мы бы и сами, да неоткуда. Зарплата нянечки составляет две-три тысячи рублей в месяц, воспитателя - чуть-чуть больше. Все, что удалось сделать на территории за последние два года - это покрасить беседки. Родители тоже далеко не всегда могут купить сыну или дочке красивую большую игрушку.

После установки подарков на территории детского сада народу стало гораздо больше. Бабушки говорят, что детей домой теперь не загонишь - хотят в садик.

- То, что такие подарки - дело благодарное и нужное, понятно без слов, - делится с нами радостью директор по маркетингу компании "АКОС" Стелла МИХАЙЛОВА. - Ребята из детского сада и окрестных домов теперь играют на площадке с утра до вечера. К сожалению, принято почему-то обустраивать площадки вдоль проспектов. Наверное, потому, что там их видно всем. В спальных районах дети не могут ни поиграть нормально, ни провести время на свежем воздухе. Поэтому очень приятно видеть, что усилия не пропали впустую.

Папы и мамы теперь спокойны - не нужно далеко ездить, чтобы дети смогли полноценно отдохнуть. Когда рады дети, рады и их родители. Подвижные игры на свежем воздухе - залог здоровья. Прибавилось забот и у воспитателей со сторожами.

- Будем стеречь, сама готова ночами не спать! - пообещала на радостях спонсорам заведующая садиком Ирина ЛИХОДЕДОВА. Впрочем, благодаря подарку и вопрос с охраной удалось решить - способствовал этому депутат от городской думы: установили "тревожные кнопки", сигнал, в случае необходимости, поступает на пульт в отделение милиции - хулиганы не пройдут!

Руководство ЗАО "АКОС" заверило, что эта акция не останется единственной. Уже готовится монтаж детской площадки в следующем детском саду, проведены переговоры по благоустройству на территории одной из городских больниц, запланирована постройка хоккейной коробки возле школы в том же "спальном" районе.

Надеемся, что благой почин поддержат и другие. В Приморье много солидных компаний, не перевелись еще меценаты на земле русской. Дети - наше будущее, давайте о них заботиться!