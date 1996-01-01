Первомайцы просят губернатора поддержать своего кандидата

Более трех тысяч человек - жителей Первомайского района Владивостока и представителей трудовых коллективов - обратились к губернатору края Сергею ДАРЬКИНУ с просьбой поддержать на выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края по первому избирательному округу кандидатуру Руслана КОНДРАТОВА.

В обращении инициативной группы к губернатору, в частности, говорится: "По нашему твердому убеждению, Руслан Викторович является наиболее достойным кандидатом и имеет необходимые для работы в Законодательном собрании знания и опыт. На протяжении многих лет он работает на территории Первомайского района, знает его проблемы и стремится решить их, тем самым уже сейчас выполняет депутатские полномочия".

По мнению горожан, обратившихся к губернатору, совместная поддержка кандидатуры Руслана Кондратова "поможет избирателям Приморского края определиться с правильным выбором. Ошибиться нам нельзя: ведь речь идет о том, кто будет представлять наши интересы в Законодательном cобрании".