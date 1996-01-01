Глава агропрофсоюза считает, что Конституцию нужно переписать

В российском агропромышленном комплексе самый высокий травматизм и самая большая задолженность по заработной плате, заявила приехавшая на дальневосточную конференцию фермеров председатель центрального комитета профсоюза агропромышленного комплекса РФ Наталья АГАПОВА.

Поделиться бедами на дальневосточную конференцию работников агропромышленного комплекса съехались приморские, амурские, хабаровские сельхозпроизводители.

Профсоюз агропромышленного комплекса не устраивает федеральный бюджет в той его части, где прописана финансовая составляющая программы социального развития РФ. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, считают бывшие колхозники.

"Сейчас минимальная заработная плата 1 100 руб., а средний прожиточный минимум по России около 2 400 руб. Тенденция увеличения размера минимальной заработной платы до 1 400 руб. нас не радует. У нас в 7 статье Конституции записано, что мы строим социальное государство. Либо мы врем в Конституции, либо ее нужно переписать", - искала моральной поддержки в делах политических Агапова.

Искать справедливости фермеры намерены, не только произнося речи с трибуны. 21 сентября в Москве пройдет общероссийский митинг протеста "Нет повышению цен на ГСМ". Устроители ожидают около 10 тыс. участников, включая дальневосточных представителей. По крайней мере, тех из них, у кого хватит денег на авиабилеты в оба конца.