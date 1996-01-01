ЕБРР предоставил $18 миллионов на развитие лизинга в России

16 августа 2006 года компания "ДельтаЛизинг" подписала договор на привлечение международного синдицированного кредита в размере $18 млн. Организатором синдиката выступил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), доля которого составила $6 млн. Еще 12 млн обеспечили крупные международные инвесторы - Investkredit Bank (Австрия), Anglo-Romanian Bank (Великобритания), HSH Nordbank (Германия) и ING Bank (Голландия) - доля каждого составила $3 млн.

Полученный кредит будет использован ЗАО "ДельтаЛизинг" на увеличение объемов лизингового финансирования малого и среднего бизнеса на территории России.

Срок долгового обязательства "ДельтаЛизинг" перед ЕБРР на погашение синдицированного кредита составляет 5 лет, перед другими членами синдиката - два года, с возможностью пролонгации еще на два года.

На сегодняшний день это первый в России синдицированный кредит, привлеченный региональной лизинговой компанией. До этого аналогичный опыт привлечения международного капитала использовала только одна крупная столичная лизинговая компания. Основным препятствием на пути международного капитала перед российскими финансовыми компаниями выступает непрозрачность сектора, как следствие - высокая рискованность для инвесторов.

"Для нас данный шаг является очень важной вехой развития, - комментирует генеральный директор ЗАО "ДельтаЛизинг" Олег РАКИТСКИЙ. - В рамках данной сделки спрос на долговые обязательства компании со стороны финансовых организаций превысил первоначальный объем планируемого кредита в размере $15 млн и составил $18 млн, что демонстрирует растущую значимость компании "ДельтаЛизинг" на международном финансовом рынке. Такого уровня компания "ДельтаЛизинг" достигла благодаря соответствию международному стандарту качества предоставления финансовых услуг. Благодаря стабильному притоку международного капитала, для существующих и потенциальных клиентов "ДельтаЛизинг" предлагает услуги на самых выгодных условиях, а именно на срок до 7 лет, при авансе 15-25% от стоимости приобретаемого имущества. Услугами "ДельтаЛизинг" уже воспользовались сотни компаний из самых различных городов и районов страны; в портфеле компании 935 договоров лизинга".

За последние два года ЗАО "ДельтаЛизинг" привлекло на международном рынке капитала долгосрочного финансирования на сумму $52,5 млн. Важно отметить, что сотрудничество "ДельтаЛизинг" и ЕБРР началось еще в 2004 году, тогда лизинговой компании была открыта кредитная линия в размере $5 млн. За это время темпы роста компании выросли в несколько раз. Так, за 2005 год компания заключила договоров лизинга на сумму $38,2 млн, в то время как за 6 месяцев 2006 года - на $51,3 млн. По данным российского аналитического журнала "ЛизингРевю", ЗАО "ДельтаЛизинг" входит в десятку наиболее динамично развивающихся лизинговых компаний России. География работы компании охватывает все крупные города Сибири и Дальнего Востока.

В сентябре 2006 года открывается новое представительство "ДельтаЛизинг" в Екатеринбурге. Таким образом, услуги компании станут доступны предпринимателям и компаниям Уральского региона. Всего на территории России открыто 10 представительств компании с головным офисом во Владивостоке. Сегодня ЗАО "ДельтаЛизинг" - крупнейшая региональная лизинговая компания, претендующая на роль федерального оператора лизинговых услуг.

Контактная информация: ЗАО "ДельтаЛизинг" 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 34, оф. 304 Тел./факс: (4212) 31-32-90, 41-18-74. Бесплатная междугородная линия: 8-800-2000-180. Эл. почта: khabarovsk@deltaleasing.ru.