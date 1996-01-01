Полный бак и квартира в придачу

- Я не верю, это неправда?, - утирая слезы, только и смогла сказать победительница акции "Дорога в будущее", после того как ведущая церемонии достала из лототрона бочонок с ее именем. Слезы девушки высохли только тогда, когда в жилищный сертификат на получение однокомнатной квартиры вписали ее фамилию. К слову сказать, в общем списке участников победительница значилась под номером 13.

Итоги акции Нефтяная компания "Альянс" подвела на прошлой неделе. Сама акция длилась целый год - с июля 2005 года по июль 2006. Участие в ней приняли многие хабаровские автолюбители. Для НК "Альянс" это уже не первое подобное мероприятие, но самым дорогим призом до сих пор был автомобиль. В этот раз разыгрывалась квартира в жилом комплексе "Амурские зори", на пересечение улиц Советская и Калинина. Стоимость жилья пока держится в секрете. Известно лишь, что она превышает миллион рублей.

К чести НК "Альянс" следует признать, что условия акции отличались максимальной простотой и доступностью. Чтобы стать участником лотереи, достаточно было единожды заправить автомобиль на АЗС НК "Альянс" в Хабаровске, Комсомольске, Бикине или Вяземском, сохранить чек и ждать.

Выигрышный билет определялся ежемесячно методом случайной выборки по информации на чеке (каждый чек содержит № АЗС, дату, время покупки ГСМ с точностью до минуты). Из лототрона вытаскивали сначала бочонок со счастливым номером АЗС, следующий - с датой заправки, еще один - с часом и последний - с минутой заправки.

Победителем становился обладатель чека, подтверждающего, что именно он в выигрышное время и на выигрышной АЗС НК "Альянс" приобрел 20 литров ГСМ за наличный расчет. Победитель месяца получал подарок от партнера акции - Сбербанка России - нефтепродукты стандарта "Евро-4" компании НК "Альянс" на 50 тыс. руб.

По словам заместителя генерального директора по коммерции ОАО "Хабаровскнефтепродукт" Юрия МАШТАКОВА, автолюбители акцию поддержали, поверили в нее и активно участвовали целый год. "После начала акции изменилось не только отношение водителей к процессу заправки автомобиля, - подчеркнул он, - но и в лучшую сторону поменялось отношение к клиентам у работников АЗС". "И раньше на заправки НК "Альянс" было приятно приезжать - всегда улыбнутся, поздороваются, - признался один из призеров. - Но в последнее время, честно признаюсь, лишний раз заезжаю к ним, когда хочу настроение поднять!"

К слову, с июля 2005 года и качество реализуемого на АЗС НК "Альянс" топлива стало выше. Теперь здесь можно заправить машину бензином стандарта "Евро-4". Улучшенный состав топлива обеспечивает лучшую защиту топливной системы двигателя, предотвращает его загрязнение и износ. Увеличивается ресурс ее работы, снижается нагарообразование и образование кристаллов льда, забивающих топливный фильтр.

Но на АЗС НК "Альянс" сегодня можно приобрести не только качественное топливо, но и продукты питания, безалкогольные напитки, сигареты, карты оплаты услуг операторов сотовой связи - на трёх АЗС в Хабаровске открыты магазины самообслуживания. Автозаправки все больше напоминают "автосупермаркет", где круглосуточно можно приобрести автомобильные масла и автохимию известных торговых марок: "LUXOIL", "OIL RIGHT", "NESTE", "ZIC", "ESSO" и др.

В общем, АЗС меняются к лучшему. При этом, как признался Юрий Маштаков, будут продолжены и ставшие уже традиционными лотереи. Специалисты НК "Альянс" прорабатывают детали будущих проектов - формат, призы, условия.

Партнер "Дороги в будущее" - Сбербанк России - также назвал участие в акции успешным. Как заметила на торжественной церемонии начальник отдела PR и рекламы Дальневосточного банка Сбербанка России Юлия САИТГАЛИНА, "акция завершена, квартира нашла свою хозяйку. А кому удача не улыбнулась - добро пожаловать в Сбербанк за жилищными кредитами".

Под эти слова счастливая победительница - двадцатичетырехлетняя Олеся СОБОЛЕВА из Бикина получила свой сертификат и, утирая слезы счастья, покинула банкетный зал. Дорога и топливо НК "Альянс" принесли ей удачу.