Штраф за клевету

К штрафу в 12 тыс. руб. приговорила судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда жителя Комсомольска-на-Амуре за клевету в отношении судебного пристава.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, следствием установлено, что 27 апреля 2006 года ответчик, находясь в помещении межрайонного отдела судебных приставов города Комсомольска-на-Амуре, публично назвал сотрудницу отдела "воровкой".

В судебном заседании вина подсудимого доказана полностью, однако приговор еще не вступил в законную силу, так как осужденный подал кассационную жалобу.