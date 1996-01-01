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Чистая вода - качественное пиво
Минеральная, лечебно-столовая, газированная, витаминизированная... Ассортиментом воды сегодня может похвастать не только какой-нибудь супермаркет, но и любой киоск. И выбрать воду подчас едва ли не легче, чем новое платье.
О том, что употреблять воду из-под крана сегодня рискнет далеко не каждый, уже неоспоримый факт. В прошлом году многие хабаровчане перешли на покупную воду после известных событий с "бензольным пятном" в Амуре. А в конце мая этого года и во Владивостоке объявили, что качество воды в одном из крупнейших гидроузлов юга Приморья - Артемовском водохранилище - оставляет желать лучшего. По свидетельству специалистов, в течение многих лет вода Артемовского водохранилища имела класс качества "чистая", а в 2005 году класс качества ухудшился до "загрязненная". В общем, любой здравомыслящий человек поостережется пить водопроводную воду, да и готовить на ней тоже.
Мы каждый день покупаем продукты в магазинах. Ни для кого не секрет, что в пищевой промышленном на производстве всегда используется вода. Вопрос в том - какая? В качестве какой продукции можно быть абсолютно уверенным? И как сделать правильный выбор в условиях, когда магазинные полки ломятся от изобилия предлагаемой продукции.
Вы всегда сделаете правильный выбор, если первым делом выясните, где и как добывается вода, чем очищается. Скважина должна быть защищена от сточных вод, не располагаться вблизи поверхностных водоемов. Производство воды должно быть технологическим процессом. Вот, возьмем, например, воду, которую использует для производства своей продукции филиал "Балтика-Хабаровск". Все скважины, находятся под постоянной сигнализацией. Территория вокруг обнесена забором из колючей проволоки. В общем, сделано все, чтобы никакой "случайный прохожий" не смог попасть сюда. В результате компания получает чистейшую пресную воду с глубины 120 метров. Однако после этого вода проходит еще и дополнительную очистку - через многослойные песочные и угольные фильтры фирмы Berkefeld.
Подтверждение, что вода действительно чистая - заключение экспертов лаборатории аналитико-сертификационного центра Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук. "Таких предприятий, как "Балтика", которые стараются максимально выполнить все условия пользования недрами и соблюдают все требования экологического законодательства по качеству воды, в Хабаровском крае не очень много", - также вынесла свой вердикт государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю Галина Жерлова. Однако главные эксперты, наверное, все равно мы, дальневосточники, выбирающие вкусное и качественное пиво "Балтика".
С 1 сентября 2006 года любой дальневосточник может позвонить на "Горячую линию" по телефону 8 800 333 33 03 и задать вопросы по качеству воды и продукции филиала "Балтика-Хабаровск".
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