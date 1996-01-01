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Во благо церкви, во славу Отчизны
Орден Русской Православной Церкви вручен владивостокскому предпринимателю - президенту ЗАО "Отечество" Александру Ясину.
В понедельник 28 августа 2006 года во владивостокском храме Успения Божией Матери Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин вручил президенту ЗАО "Отечество" Александру Ясину Орден преподобного Серафима Саровского III степени и наградную грамоту за подписью Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.
Этой награды Русской Православной Церкви Александр Ясин удостоен, как указано в наградной грамоте, во внимание к помощи Владивостокской епархии. За этим кратким обоснованием награждения множество начинаний Владивостокской епархии, множество дел, помощь в осуществлении которых была оказана Александром Ясиным.
"Вера без дел есть мертва" (Иак. 2,26); а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может оставаться без дел: кто истинно верует, тот непременно творит добрые дела", - говорит в своих наставлениях Преподобный Серафим Саровский. Подтверждение его слов - в делах Александра Ясина. Орден преподобного Серафима Саровского был учрежден на состоявшемся 25 марта 2004 года заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, в канун 100-летия прославления преподобного в лике святых.
Среди награжденных этим орденом губернатор Курской области Александр Михайлов, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель Счетной Палаты Сергей Степашин, глава "Росатома" Сергей Кириенко. Сейчас список награжденных пополнил Александр Ясин.
Признание его заслуг закономерно, ибо, по слову Евангелия, "не может укрыться город, стоящий на верху горы" (Мф 5.14). Множество дел, свершающихся при его участии - от реставрации храмов до строительства мемориального комплекса во славу героев Русско-японской войны - являются тому подтверждением. При подвижничестве таких как Александр Ясин возрождаются традиции русского меценатства, укрепляется Церковь, воссоздается преемственность русского духа, преемство нашей истории, трагически преломленной в ХХ веке.
Сегодня, когда обновляется традиция совместного служения Церкви и государства благу Отчизны и ее народа, мы вместе возвращаемся на наш исконный путь. Пусть утвердится на этом пути Отечество наше и наш народ!
Поздравляем Александра Ясина с вручением ему ордена! Многих Вам лет, уважаемый Александр Леонидович!
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