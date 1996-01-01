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"Феликс" отмечает день рождения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Крупные сети федерального значения активно завоевывают региональные рынки, принося с собой новые технологии и торговые форматы. Эта тенденция характерна практически для всех отраслей торговли. Не стал исключением и рынок офисной мебели - ровно год назад во Владивостоке открылся салон офисной мебели "Феликс", ознаменовав новую веху в развитии этого сегмента рынка.

"Начинали мы три года назад как компания "Евро-Снаб". Изначально ориентировались на мебель производства "Феликс", - рассказывает директор салона "Феликс-Владивосток" Алексей ВЕСЕЛОВ. - мы сразу почувствовали, что именно эта компания будет лидером рынка. Так и произошло - сегодня компания "Феликс" - ведущий производитель офисной мебели в России, занимающий 50% рынка Москвы и Московской области и 25% рынка России. Отработав два года как дилеры компании, мы стали официальным представителем "Феликс" в г. Владивостоке. Компания предъявляет достаточно жесткие требования к своим франчайзи: как к помещению для салона и к композиции расстановки выставочных моделей, так и к уровню подготовки персонала и работе службы сервиса. Все представительства должны соответствовать самым высоким стандартам "Феликс". Кстати, поиск подходящего помещения занял больше всего времени - выбор больших торговых площадей во Владивостоке ограничен".

Несмотря на длительный подготовительный этап - на это ушло почти полтора года, - в августе 2005 г. во Владивостоке открылся самый большой в городе салон "Феликс", ознаменовав тем самым новую веху в развитии рынка офисной мебели.

"Сделав ставку на московский формат салона, мы, безусловно, выиграли. К моменту нашего появления на рынке существовала достаточно незаполненных ниш, - рассказывает Алексей Веселов. - Известные компании, проработавшие не один год, ушли с рынка, и образовался определенный вакуум. Кроме этого, большинство компаний в то время торговали мебелью по каталогам, имея в своем распоряжении небольшие выставочные площади. А потребитель уже был готов к новому формату мебельного магазина. И мы такой формат ему предоставили. До сих пор салон компании "Феликс" является самым большим в городе. Свою роль в завоевании потребительского рынка сыграл и тот факт, что мы сразу придерживались ведущей марки, а не распыляли свои усилия на мебель от различных производителей. Еще один плюс, который помог нам быстро обойти конкурентов, - это ставка на комплексное обслуживание. С самого начала нашей работы мы предлагали своим клиентам не только качественную мебель от известного производителя, но и целый спектр дополнительных услуг - по-моему мнению, в сегодняшний ситуации именно сервисные услуги влияют на выбор клиента в пользу той или иной компании".

Благодаря нашим усилиям в кратчайшие сроки был достигнут высокий результат - салон "Феликс-Владивосток" вошел в десятку лучших франчайзинговых салонов компании. Сегодня доля рынка компании "Феликс" во Владивостоке постоянно увеличивается, расширяется клиентская база. В числе VIP-клиентов компании, которые доверили "Феликсу" масштабные проекты, - банк "Кедр" и Владивостокский филиал Внешторгбанка, Далькомбанк и ДВГУ, ДВЭУК и Приморское агентство авиационных компаний, Балтийский банк развития и ТИНРО-центр, НЛМК.

"Многие конкуренты, которые казались грозными на момент нашего открытия, сегодня для нас не представляют большой опасности. Более того, нам бы хотелось установить партнерские отношения с компаниями-конкурентами, - продолжает Алексей Веселов. - Дело в том, что мебель компании "Феликс" хотят продавать многие. И это ввиду различных причин, прежде всего обеспечения высокого уровня послепродажного обслуживания, выгоднее делать через нас".

Но на достигнутом компания "Феликс-Владивосток" останавливаться не собирается. В планах - дальнейшее расширение сети. Причем расширяться компания намерена не только во Владивостоке. Уже работает салон "Феликс" в Хабаровске, в сентябре состоится его торжественное открытие. Сахалин, Магадан и Камчатка также представляют для компании большой интерес.

"Мы собираемся активно осваивать Дальневосточный регион , - делится планами на будущее Алексей Веселов. - Сейчас идет активное строительство, открывают новые офисы, компании расширяются. Следовательно, у них растет потребность в качественной офисной мебели, которую мы готовы предоставить".

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