Производство колбасы и мясных полуфабрикатов в Приморском крае растет: в 2005 г. 30 предприятий края произвели продукции на 1,5 млрд руб. Конкурентная борьба обостряется - чтобы привлечь внимание к своему товару, производственники вынуждены постоянно искать новые технологические решения и нестандартные подходы не только для улучшения вкуса, но и для создания привлекательного внешнего вида.

Теперь благодаря появлению на Дальнем Востоке нового участника рынка пищевых технологий и ингредиентов - Группы Компании "Протеин. Технологии. Ингредиенты" (ПТИ) - достичь этого будет легче.

17 августа в отеле "Влад Мотор Инн" состоялась официальная презентация Дистрибьюторского центра ГК "ПТИ" на Дальнем Востоке - "ПТИ-Владивосток". Большинство руководителей и технологов мясоперерабатывающих предприятий края с удовольствием приняли приглашение поучаствовать в мероприятии. Их интерес объясняется довольно просто: ГК "ПТИ" - лидер российского рынка пищевых добавок и ингредиентов для мясоперерабатывающей отрасли экономики.

Досье Группа Компаний "ПТИ" создана в 1996 г. Сегодня это один из самых крупных российских дистрибьюторов и производителей ингредиентов для пищевой промышленности. География бизнеса - все регионы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 500 наименований.

Представляли "ПТИ-Владивосток" члены совета директоров ГК "ПТИ". Один из них - директор по развитию компании Микаэль АЛИЕВ сообщил: "Ранее на дальневосточный рынок продукцию ГК "ПТИ" поставляли дистрибьюторы, однако сейчас принято решение работать напрямую. Это выгодно местным производителям, так как исчезает звено посредников".

Ассортимент продукции, с которой компания пришла на дальневосточный рынок, заслуживает отдельного разговора. Прежде всего, это генетически не модифицированные соевые белки, поставляемые под торговой маркой Pro-Vo, а также продукция мирового лидера в производстве соевых белков - компании "Solae".

Значительное место в ассортименте ГК "ПТИ" занимают многофункциональные смеси для производства широкой гаммы мясопродуктов - колбас, ветчин, деликатесов, продуктов из мяса птицы. Это хорошо известные у мясопереработчиков смеси - "Бионекст", "Румикс", "Инжектал". ГК "ПТИ" тесно сотрудничает с крупнейшими европейскими производителями фосфатов, пряноароматики, красителей, ароматизаторов, такими как TermPhos (Нидерланды), SFK (Дания), Sofarome (Франция), Eurofragance Испания), Prayon (Бельгия).

Также в ассортименте ПТИ представлена продукция индийской компании VKL - одним из ведущих поставщиков натуральных специй и пряностей класса премиум. 25 стран мира уже оценили эту продукцию и активно с ней работают. А вот дальневосточным кондитерам будет интересна продукция компании Roquette - она специализируется на производстве красителей, сахаров и подсластителей.

Конечно, это далеко не полный ассортимент ГК "ПТИ". Важно, что вся продукция уже отлично зарекомендовала себя в пищевой промышленности. При этом несомненным плюсом компании является то, что в ее структуре имеется собственное производственное предприятие "Платиум Абсолют", сертифицированное на соответствие Международной системе обеспечения безопасности пищевых продуктов НАССР. Слоган компании - "От дистрибуции к науке". При этом особое внимание уделяется разработке и внедрению инновационных решений и технологий. В настоящий момент в компании работает более 350 специалистов, 65 из них - технологи высокого уровня, 12 обладают учеными степенями. Все принципы работы ГК "ПТИ", а именно принципы качества, надежности и профессионализма распространяются и на "ПТИ-Владивосток". По словам его директора Натальи СЕДАШОВОЙ, вновь образованный Дистрибьюторский Центр планирует удовлетворить потребности мясопереработчиков и других производителей пищевой отрасли не только на локальном рынке, но и во всем Дальневосточном регионе.

Присутствовавшие на презентации руководители предприятий заявили о своей готовности к сотрудничеству с компанией. Ведь многие из них уже работали и работают с той линейкой продуктов и услуг, которые сегодня предоставляет ГК "ПТИ". "Главное, что с открытием местного дистрибьюторского центра мы получаем не только продукцию, но и технологическую поддержку и консультационное сопровождение", - говорили участники мероприятия.

Куратором "ПТИ-Владивосток" назначен известный на Дальнем Востоке шеф-технолог ГК "ПТИ" Геннадий БОГАТОВ.

Комментарий производителей:

Технолог компании "Отец и Сыновья" Галина ДИДУК:

- Рынок ингредиентов для мясопереработки в Приморье достаточно насыщенный. Но, несомненно, что появление "ПТИ- Владивосток" принесет нам прямую пользу. Не секрет, что чем больше посредников при продаже оболочек, специй и различных добавок, тем выше цена. Учитывая постоянный рост цен на сырье, это является серьезным препятствием в развитии и выводе на рынок новых образцов продукции.

Теперь компании будут конкурировать между собой, следовательно, можно ожидать снижения цен и повышения качества продукции. Наше предприятие уже работало с этой компанией, и впечатления остались самые благоприятные. ГК "ПТИ" располагает самой лучшей базой для обучения технологов. В ней работают очень интересные, постоянно "растущие" сотрудники. Это команда профессионалов, многих из которых я знаю лично. Думаю, что на ГК "ПТИ" обязаны обратить внимание предприятия рыбной переработки. Те технологии, которыми располагает ПТИ, еще не востребованы в рыбной отрасли, однако, судя по центральной России, они придут к нам в ближайшее время.

Производственный директор компании "Ратимир" Владимир ФИЛЬ:

- Качество продукции ГК "ПТИ" в особых рекомендациях не нуждается. Радует, что теперь будут сокращены сроки поставок в наш регион. Думаю, что их предложения будут интересны как крупным, так и небольшим предприятиям мясного и рыбного профиля. Есть принципиально новые продукты для производителей полуфабрикатов. Большинство специй и наполнителей натуральные. Так, 40% компонентов закупаются в Индии, поэтому речь не идет о генетически модифицированных продуктах. Мы сотрудничаем с этой компаний по отдельным позициям и в дальнейшем планируем более тесные деловые контакты.