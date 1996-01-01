Автомобили NISSAN от официального дилера

Похоже, что царство подержанных японских автомобилей в Приморье постепенно заканчивается. Все идет к тому.

Во-первых, политические и экономические нововведения, которые проводит наше правительство, стимулируют этот процесс.

Второе и немаловажное то, что многие автомобили, производимые на предприятиях в России, уже вполне способны противопоставить себя "бэушным" иномаркам. А главное - потребность в новеньких автомобилях на нашем рынке есть!

Тем приятнее, что на спрос находится предложение. Автосалон "Ниссан", открывшийся во Владивостоке на Некрасовской, - один из ярких тому примеров. Такое представительство в краевом центре уже существовало где-то в начале 90-х. Была официальная компания, которая поставляла автомобили из Японии с левым рулем и запчасти к ним. И вот теперь "Ниссан" возрождается, и начинаются официальные поставки автомобилей с гарантией.

"Ниссан" для России

В автосалоне представлена официальная линия автомобилей, сертифицированных под российский рынок. Конечно, у "Ниссана" значительно большее количество моделей, но не все они официально поставляются к нам. Поэтому "линейка" "Ниссан" ограничена 12-ю наименованиями.

Все автомобили, представленные в салоне, с левым рулем. На них предоставляется гарантия 3 года, или 100 тыс. км. Покупателям будет предложено квалифицированное сервисное обслуживание и ремонт.

Стоимость на автомобили здесь одинакова, как и у всех официальных поставщиков "Ниссан". Единственная разница в том, что в связи с удаленностью нашего региона добавляются транспортные расходы по переправке машин из Москвы. Но это в любом случае дешевле и надежнее, чем привозить машину самому, поскольку во Владивостоке новенькие "Ниссаны" проходят предпродажную подготовку и переходят в руки владельцам в идеальном состоянии.

г. Владивосток, ул. Некрасовская, 84, тел./факс (4232) 42-92-76, 43-64-56.