"Зеленый коридор" от Росгосстраха

Компания "Росгосстрах" в Приморском крае ввела упрощенный порядок получения выплат по ОСАГО и КАСКО. Усовершенствованная процедура носит название "Зеленый коридор" и позволит автовладельцам сэкономить личное время при получении страховых выплат по большинству убытков.

В рамках действия "Зеленого коридора" сокращен перечень обязательных документов, предоставляемых клиентом, и сведены к минимуму посещения клиентом Центра урегулирования убытков. Эти нововведения значительно упрощают и сокращают по времени процедуру получения выплаты до 5-7 дней. Так, например, для урегулирования простого убытка (до 20 тыс. руб.) по ОСАГО клиенту необходимо предоставить минимальный набор документов: протокол и справка по форме № 12 из ГИБДД.

Если клиент имеет полис автострахования (КАСКО), то он имеет право 1 раз в год получить страховое возмещение по 2-м любым деталям транспортного средства без предоставления документов из компетентных органов. Не являются поводом для отказа в выплате страхового возмещения такие формулировки органов УВД, как "при неизвестных обстоятельствах" или отсутствие информации о лице, причинившем вред автомобилю.

"Зеленый коридор" - это очередной важный шаг навстречу клиентам, для которых мы вводим новый стандарт обслуживания, - подчеркнул директор Приморского филиала компании "Росгосстрах" Юрий ШАТОВ. - В первую очередь программа "Зеленый коридор" нацелена на улучшение качества клиентского обслуживания. Согласно регулярно проводимым нашей компанией исследованиям, именно качество обслуживания, в том числе сроки урегулирования убытков и степень вовлечения клиента в этот процесс, становятся сегодня одним из ключевых критериев при выборе страховщика".

За I полугодие 2006 г. Росгосстрах в Приморском крае урегулировал по автострахованию около 3 тыс. страховых случаев и выплатил страховое возмещение на общую сумму порядка 80 млн руб.