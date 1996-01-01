www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

"Зеленый коридор" от Росгосстраха

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания "Росгосстрах" в Приморском крае ввела упрощенный порядок получения выплат по ОСАГО и КАСКО. Усовершенствованная процедура носит название "Зеленый коридор" и позволит автовладельцам сэкономить личное время при получении страховых выплат по большинству убытков.

В рамках действия "Зеленого коридора" сокращен перечень обязательных документов, предоставляемых клиентом, и сведены к минимуму посещения клиентом Центра урегулирования убытков. Эти нововведения значительно упрощают и сокращают по времени процедуру получения выплаты до 5-7 дней. Так, например, для урегулирования простого убытка (до 20 тыс. руб.) по ОСАГО клиенту необходимо предоставить минимальный набор документов: протокол и справка по форме № 12 из ГИБДД.

Если клиент имеет полис автострахования (КАСКО), то он имеет право 1 раз в год получить страховое возмещение по 2-м любым деталям транспортного средства без предоставления документов из компетентных органов. Не являются поводом для отказа в выплате страхового возмещения такие формулировки органов УВД, как "при неизвестных обстоятельствах" или отсутствие информации о лице, причинившем вред автомобилю.

"Зеленый коридор" - это очередной важный шаг навстречу клиентам, для которых мы вводим новый стандарт обслуживания, - подчеркнул директор Приморского филиала компании "Росгосстрах" Юрий ШАТОВ. - В первую очередь программа "Зеленый коридор" нацелена на улучшение качества клиентского обслуживания. Согласно регулярно проводимым нашей компанией исследованиям, именно качество обслуживания, в том числе сроки урегулирования убытков и степень вовлечения клиента в этот процесс, становятся сегодня одним из ключевых критериев при выборе страховщика".

За I полугодие 2006 г. Росгосстрах в Приморском крае урегулировал по автострахованию около 3 тыс. страховых случаев и выплатил страховое возмещение на общую сумму порядка 80 млн руб.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru