Преимущество пластика

Обладатели кредитных карт не понаслышке знают о том, насколько удобно всегда иметь под рукой кредитные средства банка. Этим людям не приходится тратить время на заполнение анкет и ожидание кредитного решения банка - ведь они могут в любой момент оплатить покупку кредитной картой или снять необходимые наличные средства в ближайшем банкомате.

Кредитная карта Банка Русский Стандарт (ЗАО "Банк Русский Стандарт"*) дарит новую степень свободы: карты "Русский стандарт", "Эконом", "Стандарт" платежных систем Visa International и Master Card International являются револьверными (от английского слова revolve - вращаться). Вновь воспользоваться кредитом по карте можно даже при частичном погашении задолженности. Револьверную кредитную карту можно использовать для покупок и снятия наличных многократно: воспользовавшись деньгами банка, вы всего лишь уменьшаете платежный лимит карты, тогда как возвращая деньги, вы пополняете лимит доступных для покупок денежных средств, которым можете пользоваться в дальнейшем.

Теперь можно мгновенно получать информацию обо всех действиях, совершенных с помощью кредитной карты. Услуга "SMS-сервис" позволяет клиентам банка круглосуточно получать информацию о состоянии своего счета с помощью мобильного телефона. После подключения этого сервиса банк будет автоматически направлять извещения об операциях, совершенных по пластиковой карте, в виде SMS-сообщений на мобильный телефон клиента. С помощью этой услуги можно также узнать информацию о платежном лимите карты, запросить мини-выписку по счету, что позволит вам оперативно контролировать состояние счета в любом месте, где доступна мобильная связь.

Для активации карт, получения информации о подключении услуги SMS- сервис и любой другой информации можно круглосуточно связаться с банком по специальному общефедеральному номеру 8-800-200-6-200. Звонок бесплатный, за исключением звонков с мобильных телефонов.

Подробные условия предоставления и обслуживания кредитных карт, а также информацию о тарифах вы можете получить в отделениях и представительствах банка, а также ознакомиться с ними по адресу в сети Интернет: www.bank.rs.ru.

*Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 г. На правах рекламы.