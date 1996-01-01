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Минсельхоз США увеличивает лимит на Дальневосточный банк

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Клиенты Дальневосточного банка уже успели по достоинству оценить удобство и возможности программы Департамента сельского хозяйства США GSM-102, участником которой является банк.

За прошедшие с начала работы по данной программе 6 месяцев выделенный банку лимит освоен полностью. В связи с имеющимся спросом на такие сделки и с учетом результатов анализа финансового состояния Дальневосточного банка, американской стороной было принято решение об увеличении суммы кредитной линии до $5 млн. В рамках программы Дальневосточный банк финансирует операции клиентов, импортирующих сельскохозяйственную продукцию из США посредством документарных аккредитивов. До 1998 г. объем поставок клиентами банка фруктов и мясомолочных продуктов по аналогичным сделкам превышал $5 млн. Сейчас же программа успешно возобновлена банком в полном объеме.

Дальневосточный банк, по-прежнему остается единственным банком Дальнего Востока России, включенным в список аккредитованных Министерством сельского хозяйства США российских финансовых учреждений.

Досье

В начале 2006 г. на Дальневосточный банк был утвержден лимит в сумме $4,1 млн в рамках программы гарантий экспортного кредита Министерства сельского хозяйства США - GSM-102. Основная цель программы - содействие американским банкам и экспортерам в стимулировании поставок широкого перечня сельскохозяйственной продукции, повышении их конкурентоспособности на мировом рынке за счет предоставления финансирования внешнеторговых сделок на привлекательных условиях.
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