Минсельхоз США увеличивает лимит на Дальневосточный банк

Клиенты Дальневосточного банка уже успели по достоинству оценить удобство и возможности программы Департамента сельского хозяйства США GSM-102, участником которой является банк.

За прошедшие с начала работы по данной программе 6 месяцев выделенный банку лимит освоен полностью. В связи с имеющимся спросом на такие сделки и с учетом результатов анализа финансового состояния Дальневосточного банка, американской стороной было принято решение об увеличении суммы кредитной линии до $5 млн. В рамках программы Дальневосточный банк финансирует операции клиентов, импортирующих сельскохозяйственную продукцию из США посредством документарных аккредитивов. До 1998 г. объем поставок клиентами банка фруктов и мясомолочных продуктов по аналогичным сделкам превышал $5 млн. Сейчас же программа успешно возобновлена банком в полном объеме.

Дальневосточный банк, по-прежнему остается единственным банком Дальнего Востока России, включенным в список аккредитованных Министерством сельского хозяйства США российских финансовых учреждений.