ЕБРР предоставил $18 млн на развитие лизинга в России...

16 августа компания "ДельтаЛизинг" подписала договор на привлечение международного синдицированного кредита в размере $18 млн. Организатором синдиката выступил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), доля которого составила $6 млн. Еще $12 млн обеспечили крупные международные инвесторы - Investkredit Bank (Австрия), Anglo-Romanian Bank (Великобритания), HSH Nordbank (Германия) и ING Bank (Голландия) - доля каждого составила $3 млн.

Полученный кредит будет использован ЗАО "ДельтаЛизинг" на увеличение объемов лизингового финансирования малого и среднего бизнеса на территории России.

На сегодняшний день это первый в России синдицированный кредит, привлеченный региональной лизинговой компанией. "Для нас данный шаг является очень важной вехой развития, - комментирует генеральный директор ЗАО "ДельтаЛизинг" Олег РАКИТСКИЙ. - В рамках данной сделки спрос на долговые обязательства компании со стороны финансовых организаций превысил первоначальный объем планируемого кредита в размере $15 млн и составил $18 млн, что демонстрирует растущую значимость компании "ДельтаЛизинг" на международном финансовом рынке.

Благодаря стабильному притоку международного капитала, для существующих и потенциальных клиентов "ДельтаЛизинг" предлагает услуги на самых выгодных условиях, а именно на срок до 7 лет, при авансе 15-25% от стоимости приобретаемого имущества. Услугами "ДельтаЛизинг" уже воспользовались сотни компаний из самых различных городов и районов страны; в портфеле компании 935 договоров лизинга.

За последние 2 года ЗАО "ДельтаЛизинг" привлекло на международном рынке капитала долгосрочного финансирования на сумму $52,5 млн. Важно отметить, что сотрудничество "ДельтаЛизинг" и ЕБРР началось еще в 2004 г., тогда лизинговой компании была открыта кредитная линия в размере $5 млн. По данным российского аналитического журнала "ЛизингРевю", ЗАО "ДельтаЛизинг" входит в десятку наиболее динамично развивающихся лизинговых компаний России.

География работы компании охватывает все крупные города Сибири и Дальнего Востока. В сентябре 2006 г. открывается новое представительство "ДельтаЛизинг" в Екатеринбурге. Сегодня ЗАО "ДельтаЛизинг" - крупнейшая региональная лизинговая компания, претендующая на роль федерального оператора лизинговых услуг.