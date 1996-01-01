Хочу хорошо видеть!

- Расскажите про коррекцию зрения лазером. Как это делается, кому? Что в итоге получается? Можно ли исправить зрение мне и моему ребенку?

...Десятки звонков, сотни вопросов от людей, которым надоело плохо видеть, которые хотят избавиться от очков и линз. Попробую коротко ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы о коррекции зрения с помощью эксимерного лазера.

- Мне сорок пять лет, и я теряю зрение! Помогите!!!

- В подавляющем большинстве случаев это означает, что человек заметил у себя возрастные изменения зрения, а именно затруднения при чтении, особенно при слабом свете. Это совершенно нормальное физиологическое состояние, требующее только очковой коррекции для близи. Врач, выписывая рецепт на очки для чтения, должен обязательно проверить, нет ли других глазных заболеваний. Если нет - ваша проблема решена.

- У меня дальнозоркость. Хочу исправить ее вашим лазером.

- Увы, дальнозоркость лазером типа "Профиль" не исправить. Он предназначен только для коррекции близорукости. В принципе, исправление дальнозоркости эксимерными лазерами других типов возможно. Однако это гораздо более сложная операция с менее предсказуемым результатом.

- Как исправляют близорукость?

- Общая идея состоит в том, чтобы сделать роговицу глаза более плоской. Тогда ее оптическая сила уменьшится и близорукость будет компенсирована. Есть два основных метода лазерной коррекции - ЛАСИК (лазерный in-situ кератомилез) и ФРК (фоторефракционная кератэктомия). Главное их отличие заключается в том, что при ЛАСИК сначала проводится надрез на роговице глаза, отгибается надрезанный клапан, освободившаяся поверхность роговицы обрабатывается лазером, затем клапан укладывается на место. При ФРК никаких надрезов не делают, работает только лазер. Методика ЛАСИК является доминирующей при работе на современных зарубежных и отечественных эксимерных лазерах (Nidek, VisX, Микроскан-2000 и др.). Технология ФРК, в особенности ее последняя модификация "Прогрессивная супер-ФРК", получила развитие при использовании российских установок класса "Профиль", разработанных во всемирно известном МНТК "Микрохирургия глаза" под руководством академика С.Н. Федорова.

- А что лучше?

- Лучше чего? Лучше для кого? Это наиболее общий вопрос, не имеющий общего ответа. Поэтому факты и только факты: при ФРК нет механических воздействий на глаз, следовательно, нет основных причин для возникновения осложнений. При ЛАСИК присутствуют рубцы после заживления надрезов, что осложнит сумеречное и ночное зрение. Некоторые дефекты зрения (простой и гиперметропический астигматизм) можно исправить только методом ЛАСИК. Восстановление зрения быстрее идет после ЛАСИК, однако только ФРК характеризуется отсутствием каких-либо дополнительных ограничений на физическую деятельность в дальнейшей жизни. Неприятные ощущения после операции сугубо индивидуальны, и сравнить их может только тот, кто делал операцию и тем, и другим методом. Таких пациентов у нас пока не было. Думайте сами, решайте сами...

- Ваш лазер изобретен давно, работает во Владивостоке уже семь лет, а ведь есть новейшие разработки...

- Определенно - есть! Но давайте задумаемся, почему они появляются? Не потому ли, что предыдущие модели чем-то не удовлетворяли пациентов и врачей? Определенно - да! И вот теперь - самое главное: оказалось, что установка "Профиль-500" представляет собой идеальное решение для коррекции близорукости и сложного миопического астигматизма.

Высочайшее качество зрения, высокая предсказуемость результата, отсутствие ограничений на величину исходной близорукости и отсутствие осложнений позволяют задать вопрос - а что еще нужно? И это не просто слова, а результат послеоперационного наблюдения за более чем 2000 (!) наших пациентов в течение семи (!) лет.

- А операция долго делается? Когда на работу можно выходить?

- За годы работы в лазерном Центре "Ост-Оптик К" сложилась следующая практика: все пациенты, прошедшие диагностику, могут быть прооперированы в ближайшую среду. Диагностика длится около полутора часов и действительна в течение месяца. Собственно операция занимает немногим более 1 минуты на каждый глаз, однако требует некоторой психологической и медикаментозной подготовки. Зрение "для дали" устанавливается примерно через 10 дней. Тогда разрешаем уже водить машину. До этого времени следует придерживаться ряда ограничений зрительной и физической нагрузки. К работе, связанной со зрением вблизи, можно приступать постепенно не ранее чем через 3 - 4 недели после операции. Более точно это спрогнозирует врач на предоперационной диагностике.

- Сколько это стоит?

- Исправление близорукости лазером "Профиль-500" стоит 25000 рублей. В эту стоимость входит предоперационная диагностика, операция на оба глаза и годовое наблюдение за пациентом после операции.

- У меня большая близорукость, я ношу контактные линзы. Мой врач категорически не советует делать лазерную операцию. Почему?

- Мне тоже это интересно! Медицинские издания много пишут про осложнения метода ЛАСИК, а популярные СМИ, пересказывая медицинские страшилки, просто не упоминают о существовании различных способов коррекции зрения. Они считают, что для народа это слишком сложно! Так что, во-первых, уточните, нет ли у вас противопоказаний к лазерной операции. Во-вторых, какую методику не рекомендует ваш врач? В-третьих, ненавязчиво поинтересуйтесь, слышал ли он о результатах рефракционных операций в "Ост-Оптик К"? Если слышал и тем не менее не советует оперироваться, значит, медицина здесь не при чем, просто ему не хочется навсегда потерять клиента!

У меня зазвонил телефон...

- Я хочу исправить близорукость лазером "Профиль-500". Это у вас?

- Да, это у нас. Добро пожаловать!

Об авторе. Александр МЯГКИХ, генеральный директор ООО "Ост-Оптик К", кандидат технических наук.